Razer sort sa collaboration avec Pokémon en Europe pour notre plus grand plaisir : toutes les infos et nos photos des nouveaux périphériques

Si vous êtes fan de la licence Pokémon, ce tout nouveau kit de périphériques signé Razer vous tapera forcément dans l’œil. Jusqu’alors destiné uniquement au marché asiatique, le fabricant de périphériques semble avoir entendu le public occidental et propose donc à partir du 17 juillet un ensemble réunissant clavier, souris, casque et tapis de souris aux couleurs bien senties et inspirées des tout premiers amis de l’époque Kanto, à savoir Pikachu accompagné des trois boosters originels : Bulbizarre, Carapuce et Salamèche. Mais attention, quelques subtilités persistent, notamment en ce qui concerne son clavier, pourtant bien équipé.

Razer BlackWidow V4 X attaque Tonnerre

Le set Édition Pokémon se compose en premier lieu d’une pièce maîtresse, son clavier gaming mécanique RGB et ses switchs tactiles aux six touches macro-programmables. Ce n’est pas la première fois que le BlackWidow V4 X se retrouve assimilé à une collaboration avec une licence ultra-connue, puisque l’on a déjà pu voir apparaître des claviers à l’effigie de Minecraft ou encore de Fortnite. Comptez par ailleurs 40 € de plus pour ce modèle Pokémon comparé au clavier noir de base, pour un prix public de 189,99 €.

À ce prix, vous pouvez bénéficier de switchs « classiques » verts signés Razer, des switchs au feedback clair, mais par conséquent au clic assez bruyant et caractéristique qui se confirme à l’usage quotidien et qui peut plaire ou non en fonction de votre profil. L’éclairage RGB est bien entendu présent dans ce nouvel habillage, avec un éclairage de base de couleur jaune à l’allumage, bien évidemment.

Attention, le seul gros défaut de ce clavier — et probablement le seul du pack complet — réside dans le fait que le clavier soit disponible en QWERTY uniquement. On trouvera donc dommage que la marque n’ait pas souhaité donner la possibilité au public francophone en sortant un clavier AZERTY, ce qui freinera une partie du public visé.

Le packaging est très qualitatif, le clavier disposant d’un câble assez long (près de 2 m) se terminant par un embout USB-A, de palettes arrière à multiples positions, mais aussi d’une molette multifonction dans la partie supérieure droite. Notez toutefois qu’il ne dispose pas de repose-poignets cependant. Côté dimensions, comptez 46,6 x 15,3 x 4 cm, pour un poids de 1087 g, soit une grande taille pour accueillir ses 110 touches. Le clavier est disponible dès maintenant au prix de 189.99€ sur Amazon.

Le Razer Kraken V4 X pour se mettre dans sa bulle (bizarre ?)

Deuxième article de ce set collaboratif tant attendu, le casque filaire Razer Kraken V4 X, aux couleurs bien entendu assorties à la licence de monstres de poche. Si vous espériez le modèle sans fil, désolé de vous décevoir, puisque celui-ci n’est uniquement disponible qu’en version filaire (avec 2,10 m de câble tout de même).

L’arceau noir et jaune, aux couleurs des Pokémons sur le dessus, est renforcé par les éclairages RGB des écouteurs, semblables à ceux des modèles précédemment sorties comme le Kraken V4 Pro. Pas d’amélioration significative par rapport au modèle préexistant, vous le prendrez sûrement pour le skin qui ressort vraiment bien.

On retrouvera des écouteurs de 40 mm accompagné d’un tissu respirant avec mousse à mémoire de forme, des haut-parleurs produisant un son Surround 7.1, ainsi qu’un micro rétractable et souple dit cardioïde. Le casque en lui-même est tout de même assez lourd (comptez 310 g environ) mais promet de vous suivre partout qu’il est compatible avec la majorité des systèmes PC, consoles et mobiles. Notez que le fil n’est évidemment pas détachable et se termine par un embout USB-C. Rassurez-vous, un adaptateur USB-A est fourni dans la boîte pour une meilleure compatibilité.

Comptez 109,99 € lors du passage à la caisse, un prix qui reste tout de même très convenable pour un casque disposant de ces performances, d’autant plus qu’à l’usage, les coussinets s’avèrent être bien rembourrés, agréables au toucher et tenant parfaitement en place, même après plusieurs heures de jeu ou d’écoute musicale.

La Razer Cobra, une souris de plus pour nous mettre au tapis

Razer ne pouvait passer à côté de proposer une souris à l’effigie de la plus célèbre souris jaune électrique. Véritable poids plume (comptez 58 g environ), la souris Cobra Édition Pokémon dispose de switchs optiques de 3e génération chez la marque qualifiés d’ultra-durables et conçus pour programmer pas moins de six fonctions (clics classiques, mollette, et trois boutons fonctions sur le dessus et le côté), mais aussi des éclairages Chroma dédiés, qui renforcent sa position centrale sur votre bureau, d’autant plus qu’elle s’avère assez petite, mais tenant bien en main.

À l’usage, après plusieurs jours, c’est un véritable plaisir. Son aspect filaire pourrait rebuter de prime abord si l’on est adepte d’un bureau épuré, mais les performances accrues dues à sa connectivité sans faille et immédiate en font un argument de choix conséquent pour procéder à l’achat, d’autant plus qu’elle dispose de près de 2 m de câble. La Razer Cobra Édition Pokémon est d’ailleurs vendue 69,99 €, la plaçant dans le haut du panier pour de telles performances, avec un prix soufflé de 20 € de plus que son modèle noir de base.

En complément de l’achat de la Razer Cobra, vous pouvez aussi compléter votre kit par le dernier élément proposé par la marque, à savoir le Tapis de souris Gigantus V2 M (non disponible à la vente sur le site Razer pour l’instant), qui permet une expérience de glisse lisse et fluide, malgré une taille que l’on aurait aimée un peu plus grande (comptez 36 x 27 cm) pour son prix affiché à 39,99 € et pour son nom qui nous donnait l’eau à la bouche.

Sa base antidérapante est vraiment un plus et son épaisseur de 3 mm reste dans les standards de ce qui se fait de plus classique, mais efficace dans cette gamme de prix.

Difficile de ne pas craquer sur ce set complet quand on est connaisseur de la première heure de la licence Pokémon, si l’on est prêt à débourser un petit billet pour l’ensemble (le total avoisine les 410 €), l’ensemble ajoutant une touche de peps aux périphériques de votre bureau, bien que l’on regrettera la présence d’un clavier QWERTY, véritable point noir du package complet. L’ensemble de la gamme dispose bien sûr d’une garantie constructeur de deux ans et est disponible sur le site officiel de Razer mais aussi chez de nombreux revendeurs.