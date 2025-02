Test Razer Kraken V4 Pro – Un casque aussi performant et soigné que trop bien monté ?

S’équiper de bon matériel est souvent une volonté quand l’on passe de nombreuses heures sur son bureau. Mais choisir le bon périphérique, au meilleur rapport qualité prix et avec les fonctionnalités que l’on recherche est souvent un casse-tête interminable. Bien placée dans la niche des périphériques gaming, la marque Razer propose fréquemment de nouveaux modèles pour attirer un nouveau public, comme c’est le cas aujourd’hui avec un casque haut de gamme, au même titre que les précédents produits de la marque singapourienne que nous testions ces derniers mois, un casque, un fauteuil ou une manette. Nous avons donc pu cette fois longuement poser les mains (et les oreilles) sur le tout nouveau venu de la gamme Kraken, le Razer Kraken V4 Pro, promettant une qualité sans précédent et une personnalisation unique grâce notamment à la présence d’un Hub OLED en plus du périphérique.

Conditions de test : Nous avons pu tester le Razer Kraken V4 Pro durant un peu plus d’un mois, le temps nécessaire pour se faire une idée complète des fonctionnalités qu’offre ce nouveau casque haut de gamme, que ce soit en jeu, en écoutant de la musique ou en regardant des vidéos.

Design et Packaging

Vous en avez l’habitude si vous possédez déjà des périphériques signés Razer, la marque se hisse parmi les meilleurs au niveau qualité et finitions. Le packaging du Razer Kraken V4 Pro nous conforte dans ce constat, en retrouvant une boite rigide noire et verte (les couleurs symboliques de la marque singapourienne), épurée et bien lestée.

Livré avec son nouveau Hub de contrôle, un câble USB-C vers USB-C, un câble jack 3.5 mm et un câble USB-A vers USB-C, on se rend alors vite compte que l’on tient devant nous l’un des périphériques les plus complets et onéreux que la marque ait pu distribuer à ce jour, le prix du Razer Kraken V4 Pro étant fixé au lancement à 449,99€. Ce qui n’est tout de même pas rien, d’autant plus qu’il est compatible avec vos PC, Mac, consoles PlayStation, Nintendo Switch, Steam Deck et Smartphones… mais pas avec vos Xbox qui ne prennent pas en charge ce que l’on appelle le « Wifi-direct ».

Mais ce prix ne cache pas qu’une haute qualité de matériaux et une finition hors pair, puisque le Razer Kraken V4 Pro dispose de technologies très avancées incluant des retours haptiques, un quatuor de connectivité mais aussi et surtout une base faisant office de Hub de contrôle, le game changer du produit si l’on en croit la marque, mais nous serons bien plus mesurés à son propos plus loin dans notre test.

Le design du casque en lui même reflète les habitudes de la marque et ne fait pas de folie particulière : des coussinets ovals mesurant 62 mm x 45 mm en mousse à mémoire de forme et en similicuir protéiné, des haut-parleurs Bio-cellulose Razer TriForce, un micro à « très large bande » rétractable unidirectionnel, un éclairage en 9 zones RGB grâce à la technologie Razer Chroma RGB, ainsi que tout plein de boutons pour gérer son outil.

Ainsi, l’oreillette gauche vous proposera plusieurs boutons : le bouton d’allumage, une molette pour le volume, un dernier bouton permettant de désactiver le microphone intégré, mais aussi un port USB dédié à la charge du périphérique ainsi que pour son branchement en USB. Du côté droit, on retrouvera un bouton pour l’égaliseur et un second pour vous permettre d’agir sur les vibrations haptiques.

Son poids cependant, confirme nos premières impressions : comptez 397 g tout de même rien que pour le casque, faisant de lui un modèle assez lesté que l’on n’oublie pas une fois posé sur la tête, malgré un confort indéniable à l’usage tel un gros coussin moelleux.

Un HUB OLED (pas) indispensable

Sa base, quant à elle, est un peu un outil étrange, un accessoire que l’on pourrait qualifier de surplus tant il nous a peu servi durant nos sessions. Utile pour celles et ceux devant gérer les fonctionnalités sans interférer devant une caméra par exemple (on pense aux streamers et streameuses par exemple), ce Hub fait aussi une répétition des boutons présents en tranche du casque, pour une gestion certes plus directe mais aussi plus visuelle du son, des basses, du mode de connexion, et de la sensibilité haptique notamment.

Pour cela, le Hub dispose d’un écran OLED en noir et blanc largement dispensable (un écran LCD aurait largement suffit et aurait permis de réduire les coûts de production et donc baisser le prix de vente au consommateur). La base nous permettra aussi d’utiliser l’une des connexions possibles avec ce Razer Kraken V4 Pro, grâce à l’utilisation d’un câble 3.5 mm fourni se branchant en façade, ainsi que de surveiller les performances de notre PC (température des GPU et CPU) et de notre casque, tout en permettant une personnalisation de son écran (voilà voilà).

Car le Razer Kraken V4 Pro démontrera ses capacités selon 4 connexions différentes : en Bluetooth 5.3, en 2.4 GHz (avec Razer HyperSpeed Wireless), en prise jack 3.5 mm et en USB-C. On regrettera l’absence de port jack directement sur le casque pour étendre encore plus sa compatibilité. Vous pouvez cependant et avec étonnement choisir d’utiliser la connexion Bluetooth en complément de la connexion 2.4 GHz pour disposer d’un double-retour audio pour jouer sur votre PC en 2.4 GHz et discuter avec vos amis sur Discord en Bluetooth par exemple, rendu possible par l’usage de ce Hub USB et plutôt bien senti.

Mais nous l’avons dit, nous l’avons trouvé finalement assez peu utile durant nos sessions de test qui se sont déroulées sur plusieurs semaines, à tel point que l’on se demande s’il n’aurait pas mieux valu garder les mêmes performances qui le différencient du modèle Kraken V4 (connexion en 2.4 GHz et retours haptiques) mais en tranchant sévèrement sur le prix pour le rendre plus abordable (avec un dongle à la place du Hub par exemple). D’autant plus que son autonomie nous a semblé un peu plus faible que d’autres casque de la même gamme, si l’on se sert de tout ce que l’on a à notre disposition, et le tout en l’absence d’écran tactile qui aurait pu être un plus.

Performances et Autonomie

Nous avons pu notamment constater une autonomie de près de 50h si vous éteignez toutes les zones RGB et les retours haptique, contre seulement 10 à 12h en mode 2.4 GHz et avec les lumières et haptiques allumés, ce qui reste assez faible sur un usage intensif. Très bon point cependant, la charge s’avère très rapide comptant entre 30 min à 4h pour une charge tenant quelques heures à plusieurs dizaines. D’autant plus que vous pourrez le charger en l’utilisant via le port USB.

Il faut l’avouer, ses performances se sont grandement (et étonnement) effondrées quand la batterie devenait faible. Et finalement, cela dépendra aussi de vos usages, puisque les retours haptiques, autre grosse nouveauté de ce modèle haut de gamme signé Razer, auront un impact plus ou moins positif en fonction de votre profil de joueur ou joueuse.

Entendez par là que, bien que vous puissiez régler leur intensité de « Low » à « High » ou les éteindre totalement, ces vibrations, certes bien rythmées avec les musiques que vous écouterez, pourraient en perturber certains et rendre finalement leur utilisation assez désagréable. Ce ne fut pas le cas pour nous ici, mais nous avons préféré les garder la plupart du temps sur « Low » pour un rendu présent mais plus subtile. Cela s’avère tout de même très agréable et surprenant de ressentir au creux de nos oreilles ce genre de rendu 3D jusqu’alors disponible dans des casques très spécifiques.

4 profils sont également à disposition allant de Contrôlé pour un usage des basses soutenu, à Equilibré pour un rendu moyen, en passant par Dynamique pour une immersion inégalée, ou un mode Personnalisé que vous pourrez paramétrer grâce à l’application Synapse (on en reparle plus bas). Un sentiment d’immersion dû, donc, à l’utilisation de Sensa HD Haptics encore spécifique à ce casque Razer, mais qui se transmet aussi via la prise en charge du THX Spatial Audio pour une précision et un réalisme très optimisé qui nous place à coup sûr au cœur même de ce qui se déroule devant nos yeux.

Razer s’est d’ailleurs associé à plusieurs éditeurs pour apporter une touche supplémentaire d’immersion dans une vingtaine de jeux de tous genres, comme Hogwarts Legacy, Silent Hill 2, Final Fantasy XVI, Frostpunk 2, S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl, Symphonia ou encore le récent Sniper Elite: Resistance, ces derniers offrant plus d’une centaine d’effets sonores et haptiques dont certains propres à des moments clés de leurs aventures… sur PC uniquement cependant.

Le constructeur annonce également que d’autres jeux prennent notamment en charge des profils audios et haptiques comme Apex Legends, Destiny 2, Cyberpunk 2077, Marvel’s Spider-Man, Elden Ring, God of War, Minecraft, Black Myth: Wukong, Forza Horizon 5, Star Wars Outlaws et bien d’autres. Nous n’avons pas pu essayer cela sur tous les jeux de la liste bien sûr, mais le rendu offert est appréciable, vérifiable et très surprenant dans le bon sens du terme. Des jeux proposant pour certains ce label « Sensa Games », mais aussi des fonctionnalités « Chroma Games » en rapport avec des effets visuels.

Une fois cet aspect mis de côté, on ne peut que s’attarder sur la qualité sonore et la fidélité des sons retransmis dans vos oreillettes. Sans étonnement, la technologie utilisée par Razer lui permet de figurer parmi les leaders du marché et nous propose une fois de plus de très belles performances. Ceci est notamment possible grâce à la technologie Razer TriForce lui permettant de se concentrer séparément sur les graves, les médiums et les aigus pour un rendu d’autant plus équilibré, bien que l’on aurait aimé une meilleure isolation des bruits extérieurs.

Il utilise également un diaphragme ultra-fin qualifié de « bio-cellulose » spécialement attendu pour améliorer l’amplitude sonore et réduire la distorsion sonore pour une reproduction profonde des basses. Dans les faits, cela se constate directement, si tant est que vous ayez d’autres casques sous la main, le confort sonore est indéniable et ultra-performant pour notre plus grand plaisir.

On notera cependant un inconfort au bout de plusieurs heures d’utilisation de rang, de par le poids assez élevé de l’objet mais aussi par la forme des oreillettes qui pourrait ne pas correspondre à la diversité des anatomies du public visé. Le micro rétractable, quant à lui, dispose d’une large bande de fréquences sonores pour un rendu clair à la parole, et conserve une voix assez fidèle, ne devenant ni trop rauque, ni trop étouffée, bien que par moment un peu trop métallique. Le tout dispose d’un rangement spécifique dans le casque, permettant de ne pas l’avoir constamment devant le visage.

Une personnalisation extrême

En plus de toutes ces fonctionnalités, nous l’avons vu, le Razer Kraken V4 Pro dispose de multiples fonctionnalités diverses et de 9 zones RGB, toutes personnalisables via les logiciels Razer Synapse et Chroma Studio. Le premier vous offrira tout un panel de fonctionnalités supplémentaires et de personnalisation, comme pour beaucoup d’appareils de la marque, en repérant automatiquement et très simplement ce nouvel appareil dans votre Setup.

Une fois dans le logiciel, vous aurez à votre disposition pas moins de 8 onglets qui sont « Son », « Amélioration », « Micro », « Haptiques », « OLED », « Eclairage », « Alimentation » et « Démo ». De quoi donner au consommateur une sacrée liberté d’action, à condition de tout bien comprendre dans les menus parfois un peu opaques.

Vous pourrez notamment régler le rendu sonore grâce à dix bandes d’égalisation, mais aussi gérer le THX Spatial, ainsi que configurer un peu plus efficacement votre Hub OLED qui permettra des réglages au quotidien. Un autre onglet vous permettra une personnalisation encore plus poussée du microphone et de l’égalisation de son rendu, mais aussi une autre permettant d’affiner les profils haptiques en fonction de vos préférences, ou encore des jeux auxquels vous jouerez, grâce à divers profils à paramétrer.

Le logiciel Chroma Studio vous permettra de personnaliser à votre guise toutes les zones RGB jusqu’au plus petit point que vous souhaitez, même s’il faut toutefois garder à l’esprit que les pré-réglages seront pour la plupart largement suffisants pour un usage classique, d’autant plus que, casque sur les oreilles… vous n’en profiterez pas vous-même directement, bien qu’il soit toujours aussi appréciable d’avoir un produit que l’on peut à ce point s’approprier.