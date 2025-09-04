Quelques semaines après le lancement de Wildgate, le studio Dreamhaven, fondé par un ex-Blizzard, licencie déjà
Publié le :
Rédigé par Jordan
En se lançant dans l’aventure Dreamhaven, Mike Morhaime a vu les choses en grand. Le co-fondateur de Blizzard avait l’envie de faire naître plusieurs projets, que ce soit via la branche principale de Dreamhaven ou via la division Secret Door, qui a lancé il y a peu Sunderfolk, un RPG tactique coopératif. Le plus gros pari du studio était le lancement de Wildgate, un FPS multijoueur ambitieux qui pouvait poser les bases de quelque chose qui allait être alimenté sur pas mal d’années. Difficile de se dire que ce sera bien le cas aujourd’hui puisque des licenciements viennent d’être annoncés.
Les plans pour le suivi des jeux ne changeraient pas pour autant
Sunderfolk n’a jamais vraiment pris, si l’on en croit les chiffres de SteamDB, et Wildgate n’a pas su tenir sur la durée après un lancement correct, bien que loin d’être tonitruant. Et c’est sans doute à cause de ces échecs que Dreamhaven se voit aujourd’hui contraint de licencier une partie de ses effectifs, sans dire combien des employés sont touchés.
Mike Morhaime a pris la parole sur LinkedIn pour annoncer la nouvelle, et il a également confirmé auprès de PC Gamer que le développement des futures mises à jour pour Sunderfolk et Wildgate n’était pas compromis. Il précise que c’est surtout la branche publication qui a été touchée par les licenciements, et pas la branche développement.
Toujours est-il que les chiffres ne sont pas très bons et on a du mal à voir l’entreprise se relever de tels échecs survenus aussi rapidement. Surtout dans le cas de Wildgate, qui était le porte-étendard du studio, et qui peine aujourd’hui à réunir plus de 800 personnes au quotidien sur Steam. On souhaite en tout cas bon courage à cette équipe, qui ne va pas vivre des semaines très faciles.
