Quelques semaines après le lancement de Wildgate, le studio Dreamhaven, fondé par un ex-Blizzard, licencie déjà

En se lançant dans l’aventure Dreamhaven, Mike Morhaime a vu les choses en grand. Le co-fondateur de Blizzard avait l’envie de faire naître plusieurs projets, que ce soit via la branche principale de Dreamhaven ou via la division Secret Door, qui a lancé il y a peu Sunderfolk, un RPG tactique coopératif. Le plus gros pari du studio était le lancement de Wildgate, un FPS multijoueur ambitieux qui pouvait poser les bases de quelque chose qui allait être alimenté sur pas mal d’années. Difficile de se dire que ce sera bien le cas aujourd’hui puisque des licenciements viennent d’être annoncés.

