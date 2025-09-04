Quelques semaines après le lancement de Wildgate, le studio Dreamhaven, fondé par un ex-Blizzard, licencie déjà

Les plans pour le suivi des jeux ne changeraient pas pour autant

Sunderfolk n’a jamais vraiment pris, si l’on en croit les chiffres de SteamDB, et Wildgate n’a pas su tenir sur la durée après un lancement correct, bien que loin d’être tonitruant. Et c’est sans doute à cause de ces échecs que Dreamhaven se voit aujourd’hui contraint de licencier une partie de ses effectifs, sans dire combien des employés sont touchés.

Mike Morhaime a pris la parole sur LinkedIn pour annoncer la nouvelle, et il a également confirmé auprès de PC Gamer que le développement des futures mises à jour pour Sunderfolk et Wildgate n’était pas compromis. Il précise que c’est surtout la branche publication qui a été touchée par les licenciements, et pas la branche développement.

Toujours est-il que les chiffres ne sont pas très bons et on a du mal à voir l’entreprise se relever de tels échecs survenus aussi rapidement. Surtout dans le cas de Wildgate, qui était le porte-étendard du studio, et qui peine aujourd’hui à réunir plus de 800 personnes au quotidien sur Steam. On souhaite en tout cas bon courage à cette équipe, qui ne va pas vivre des semaines très faciles.