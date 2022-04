Kingdom Hearts 4 : 10 mondes Disney que l’on aimerait voir dans la suite

Qui dit nouvel épisode de Kingdom Hearts, dit nouveaux mondes Disney à explorer. Quand bien même Kingdom Hearts 4 semble être très différent des précédents opus, car il démarre un nouvel arc et il commence son aventure dans le monde réaliste de Quadratum, on imagine mal cet opus se priver complètement des mondes Disney.

Il existe bien entendu des théories qui pensent que cet épisode va se concentrer sur des mondes inédits, ou sur des mondes Final Fantasy, mais on a tout de même envie de faire une liste des mondes Disney que l’on aimerait voir dans cette suite.

Cette liste est évidemment subjective, et tentera de ne pas trop s’écarter du domaine des possibles, en prenant en compte des mondes qui peuvent réellement être envisagés par Disney et Square Enix (on évitera donc les Disney trop vieux ou pas assez populaires, désolé Atlantide, l’empire perdu et Kuzco, on vous aime d’amour quand même). On écartera également les mondes déjà vus dans Kingdom Hearts, histoire de se concentrer sur des mondes plus inédits.

Vice-Versa

Vice-Versa est un choix qui peut paraitre étonnant, mais qui pourrait coller pour ce Kingdom Hearts 4. Après tout, les sentiments ont toujours eu une place primordiale dans la série, que ce soit la peur ou la joie.

Reste maintenant sous quelle forme cela pourrait se matérialiser. Il faudra alors que Sora, Donald et Dingo deviennent des émotions, ce qui de ce côté-là, semble être assez simple. Sora pourrait incarner la Joie, Donald la Colère… Encore faudrait-il trouver dans la tête de qui. Le nouvel antagoniste ? Riku ? Yozora ? Ou tout simplement Riley, héroïne du film, en reprenant les événements de ce dernier, et en insérant les Sans-cœur qui viendraient jouer avec ses émotions.

Raya et le Dernier Dragon

L’un des choix les plus logiques pour ce Kingdom Hearts 4 serait l’univers de Raya et le Dernier Dragon. Tout y est. Un univers avec des zones bien délimitées, avec des biomes uniques, une mythologie assez guerrière qui permet d’introduire les Sans-coeur facilement, Raya qui peut se battre sans peine aux côtés de Sora, un grand boss final, un dragon qui peut servir d’invocation (à moins que ça ne soit le bébé et les singes, ou Tuk Tuk)…

Tout semble coller sans peine, sans que Tetsuya Nomura et ses équipes se triturent trop les méninges pour insérer le lore de Kingdom Hearts dans celui de Raya. On reprendrait plus ou moins la même intrigue afin de se balader à travers différentes factions du royaume de Kumandra, dans l’espoir de faire revivre la dragonne Sisu.

Soul

Si l’on ne devait choisir des mondes Disney rien qu’avec les thèmes qu’ils mettent en avant, Soul serait l’un des choix les plus évidents. Parler de la mort et de l’au-delà est quelque chose que Kingdom Hearts fait fréquemment, d’autant plus que ces thèmes seront encore plus présents dans ce quatrième épisode, étant donné la situation actuelle de Sora et la définition même de Quadratum.

Voir Sora et les autres se balader dans Grand Avant sous la forme de petites âmes pourrait totalement marcher, tandis que les Sans-coeur pourraient aussi venir mettre un joyeux foutoir dans ce monde où la mort est omniprésente. Et puis on doit bien avouer que l’on serait curieux de voir les compositions de Yoko Shimomura dans cet univers imprégné par le jazz.

Coco

Dans la même veine que Soul, le thème de Coco pourrait aussi totalement fonctionner avec Kingdom Hearts. On pourrait alors en profiter pour que Sora, Donald et Dingo changent de look pour adopter le style du Pays des Morts, avec Héctor (accompagné de Miguel ou non) qui viendrait filer un petit coup de main.

Là aussi, on serait très curieux de voir comment Yoko Shimomura adapterait la bande-son à cet univers, où la musique a une place très importante. On imagine aussi très bien une Keyblade en forme de guitare acoustique pour Sora, ce qui pourrait donner des pouvoirs assez uniques.

Les Mondes de Ralph

Ralph est déjà apparu en tant qu’invocation dans Kingdom Hearts 3, mais uniquement en tant qu’invocation, ce qui veut dire que son retour n’est pas totalement à exclure. D’autant plus que son univers pourrait être un vrai terrain de jeu pour ce quatrième épisode, même en enlevant toute mention d’autres licences et marques connues (peut-être pour éviter de compliquer les histoires de droits).

Ainsi, même si on y retrouverait pas forcément Bowser ou Robotnik (même si ça serait très amusant), on peut tout à fait penser que le monde de Sugar Rush (ou le monde d’Internet) suffise à offrir de jolis niveaux, avec des Sans-coeur sous la forme de bugs qui viendraient jouer les malfaiteurs. Surtout que le jeu dans le jeu pourrait instaurer un côté méta qu’affectionne particulièrement Tetsuya Nomura, comme il l’a montré avec le jeu Verum Rex du monde de Toy Story dans le troisième épisode, qui a un rôle très important dans Kingdom Hearts 4.

Les Indestructibles

Qui a envie de voir Sora jouer les super-héros ? Bon, on doit bien l’avouer, c’était déjà un peu le cas dans Kingdom Hearts 3 lorsque notre trio préféré a rejoint Les Nouveaux Héros, mais il pourrait tout aussi bien s’allier à la famille Parr.

Ici, concernant le compagnon qui pourrait accompagner Sora et les autres en plein combat, il y aurait le choix, bien que le choix d’Hélène et ses pouvoirs élastiques serait sans doute le plus amusant et le plus original ici. Pour le reste tout semble écrit. On pourrait totalement reprendre l’intrigue du premier film histoire d’avoir droit à un joli repère de méchants qui servirait de fin de niveau, tandis qu’une Keyblade imitant les pouvoirs de certains membres de la famille serait assurément amusant.

Vaiana : La Légende du bout du monde

Même si les mondes aquatiques ne réussissent pas vraiment à la saga, le monde de Pirates des Caraïbes dans Kingdom Hearts 3 pourrait tout à fait servir d’exemple pour le monde de Vaiana dans un nouvel épisode. On retrouverait alors l’embarcation de fortune de Vaiana et de Maui (ce dernier ferait d’ailleurs une excellente invocation), avec plusieurs îles à visiter sur le chemin, et pourquoi pas des combats maritimes façon piraterie contre les Kakamoras à la sauce Sans-cœur.

Le boss final du niveau est aussi tout trouvé avec le combat contre la géante de lave Te Ka, tandis que le Cœur de Te Fiti serait la proie parfaite des Sans-cœur. Et puis, on peut aussi tout à fait imaginer une Keyblade ressemblant à l’hameçon magique de Maui, avec des pouvoirs qui pourraient être similaires.

Zootopie

Avant même la sortie de Kingdom Hearts 3, Zootopie faisait partie des mondes favoris espérés par les fans pour cet épisode. Revoir Sora revenir sous une forme animale (en lion ?) pour venir en aide à Judy et Nick dans la ville de Zootopie, qui offrirait un grand terrain de jeu, semble être un pari gagnant.

On suivrait ainsi la même enquête, si ce n’est que c’est ici les Sans-cœur et la nouvelle menace de cet épisode qui viendraient déranger le climat de paix entre les animaux, et qui seraient à l’origine de la perte d’esprit des prédateurs. Les différents quartiers de la ville permettraient de changer souvent d’environnement, et le jeu pourrait s’amuser à présenter des Sans-cœur très différents imitant les animaux, à la manière des Attrape-Rêves.

Le livre de la Jungle

Le Livre de la Jungle est l’un des grands classiques Disney qui n’a pas encore fait acte de présence dans la série. Certes, il date mais on rappelle qu’il a eu droit à une adaptation en live action en 2016. Cependant, la probabilité de le voir dans Kingdom Hearts IV reste assez forte puisque le monde du film devait initialement apparaître dans le titre Kingdom Hearts : Birth By Sleep avant d’être retiré à la dernière minute par Square Enix (des datamineurs ont même trouver le moyen d’explorer une partie de ce « monde perdu »).

Il fait partie de ces « vieux » films d’animation qui bénéficient encore aujourd’hui d’une grande notoriété à l’image de Blanche Neige ou encore Cendrillon. En tout cas, si le JRPG veut sa dose de chansons Disney, il en faudrait peu pour être heureux de notre côté. On peut aussi faire une sorte de parallèle entre Mowgli et Sora puisque ce dernier se retrouve dans une jungle urbaine totalement inconnue.

Star Wars ou Marvel

On ne pouvait pas terminer cette liste sans aborder les deux licences qui font déjà l’objet de nombreuses théories pour cet épisode. Dans le cas de Star Wars, certains fans semblent déjà en voir un premier indice dans le trailer de Kingdom Hearts 4, bien que rien n’ait été confirmé pour le moment. Mais le fait d’intégrer la saga dans Kingdom Hearts fait totalement sens, puisque l’on pourrait retrouver une Keyblade en sabre laser, tandis que les Sith feraient des alliés de poids pour les Sans-cœur et compagnie. On peut aussi totalement imaginer des batailles spatiales en reprenant le gameplay le plus récent du vaisseau gummi, tandis qu’un duel final avec Dark Vador aurait de quoi faire hurler les fans des deux sagas.

Le cas de Marvel est un peu moins évident, bien que possible. On a déjà évoqué la partie des super-héros avec Les Nouveaux Héros et même Les Indestructibles dans cette liste, mais on ne dirait pas forcément non à voir Sora et les Avengers faire équipe. Ici, les mondes et les personnages ne manqueraient pas, tout comme les alliés possibles ou les formes de Keyblade (une Keyblade qui se transforme en bouclier de Captain America, puis en Mjolnir, ça peut assurer le spectacle). Le fait que Quadratum introduise des mondes plus réalistes pourrait ainsi permettre à Square Enix d’intégrer ces licences plus facilement.

Finalement, on pourrait encore lister La Princesse et la Grenouille, Rebelle, Luca, Le Monde de Nemo, Alerte Rouge (Mei version panda roux serait une invocation géniale) et bien d’autres, tant les possibilités sont riches pour ce Kingdom Hearts 4. A condition que les mondes Disney soient toujours de la partie, mais puisque Hades du film Hercule semble être là, on imagine que la licence ne compte pas trop s’éloigner de Mickey et ses amis.