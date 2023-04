Dreams : Media Molecule annonce la fin du suivi post-lancement de son jeu créatif à compter du 1er septembre

Un nouveau projet « passionnant » en préparation

Dans un long message publié sur le site officiel du titre, le studio britannique explique avoir pris cette décision « difficile » afin de pouvoir se concentrer sur la conception d’un « nouveau projet passionnant » sans plus de précisions pour le moment.

S’il n’y aura donc plus de nouvelles mises à jour ni d’événements comme la DreamsCom, les All Hallows’ Dreams ou encore les Impy Awards après la date du 1er septembre 2023, les développeurs assurent qu’il sera toujours possible de « jouer, créer et partager Dreams avec d’autres » et qu’ils continueront « à partager et à célébrer les créations dans Dreams avec le monde entier » sur leurs réseaux.

« Nous sommes incroyablement fiers du travail que nous avons accompli dans le développement de Dreams […] et nous sommes infiniment reconnaissants à la communauté pour sa confiance et ses contributions continues depuis le lancement. […] Dreams a été un projet spécial pour Media Molecule et a aidé cette communauté en plein essor de développeurs de jeux, de bricoleurs, de créatifs, de collaborateurs et de rêveurs à grandir et s’exprimer reste l’une des meilleures choses que nous ayons jamais faites. »

Reste maintenant à savoir ce que Media Molecule nous prépare pour l’avenir. A suivre.