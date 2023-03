Le supposé remake de Metal Gear Solid 3 pourrait sortir en 2024

Il y a des rumeurs que l’on a presque envie de ne plus croire à force d’en entendre parler sans avoir une once de confirmation, et celle à propos de Metal Gear Solid 3 Remake en fait partie. Depuis des mois maintenant, Andy Robinson, rédacteur en chef de VGC et donc a priori très fiable, affirme que Konami prépare un retour en force avec de nouveaux jeux ou des remakes de titres issus des licences Castlevania, Silent Hill et Metal Gear Solid. Pour Silent Hill, ça c’est bien vérifié, mais pour les deux autres, Robinson clame que l’éditeur japonais prévoit des annonces autour de l’E3 2023 (qui n’aura peut-être pas lieu). Le journaliste tient aujourd’hui sur ses positions en ajoutant un autre détail sur le remake de MGS 3.

Il serait temps d’officialiser ou de réfuter la rumeur

MGS3 remake is now a 2024 title and there's still talk of MGS re-releases of some kind. E3 window was their marketing plan, last I heard. https://t.co/Euaw3iEdrN — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) March 28, 2023

Sur Twitter, Andy Robinson précise que le remake de Metal Gear Solid 3, qui est encore tout sauf officiel, devrait maintenant sortir en 2024, tandis que la ressortie de certains autres épisodes est toujours en discussion. Il indique aussi que Konami a toujours en tête de dévoiler tout cela lors de la période de l’E3 2023, c’est-à-dire en juin prochain.

Rien de confirmé ici puisque Konami est toujours silencieux à ce sujet. On ne sait même pas si ce remake existe bel et bien malgré l’insistance des rumeurs et la fiabilité des sources, mais on suppose maintenant que l’on aura la réponse dans quelques semaines seulement.