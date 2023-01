Accueil » Actualités » The Last of Us : 37 millions de jeux vendus, nouvel artwork pour le jeu multijoueur

En 2023, la licence The Last of Us soufflera déjà sa dixième bougie. Le temps passe vite et Naughty Dog compte bien faire de cette année une étape importante dans la vie de sa série fétiche. Dans un nouveau post de blog publié sur le site officiel du studio, Neil Druckmann revient sur le chemin parcouru tout en nous parlant un peu du futur et des festivités prévues pour ce dixième anniversaire, dont la sortie du fameux jeu multijoueur annoncé l’été dernier.

Le jeu multijoueur donnera bientôt des nouvelles

La première chose à retenir ici, c’est le fait que la licence The Last of Us comptabilise maintenant 37 millions de ventes à travers le monde, en prenant en compte les deux épisodes sur toutes les plateformes. Un sacré score qui devrait continuer à grossir puisque le portage PC du remake de The Last of Us sera disponible dès le 3 mars prochain.

En plus de cette série et de la diffusion toute prochaine de la série télévisée sur HBO, Neil Druckmann nous promet que cet anniversaire sera aussi marqué par le jeu multijoueur The Last of Us en préparation. Pour le moment, seul un concept art avait été dévoilé, mais en voici aujourd’hui un deuxième, qui présente un paquebot échoué et une paire de survivants. S’il est encore un peu trop tôt pour en parler, on nous promet que des nouvelles à propos de ce spin-off arriveront prochainement :

« Nous aurons quelques surprises amusantes pour vous en cours de route, mais plus tard cette année, nous commencerons à vous offrir quelques détails sur notre ambitieux jeu multijoueur The Last of Us. Avec une équipe dirigée par Vinit Agarwal, Joe Pettinati et Anthony Newman, le projet s’annonce comme une expérience nouvelle et rafraichissante pour notre studio, mais toujours mue par la passion de Naughty Dog d’offrir des histoires, des personnages et un gameplay incroyables. »

Il ne nous reste donc plus qu’à être patients pour avoir des informations à propos de cette expérience.