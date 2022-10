Sony : London Studio travaille sur un jeu PS5 ambitieux de coopération en ligne avec du combat

Connu pour son travail sur les jeux utilisant les accessoires des consoles PlayStation, de l’Eye Toy au PlayStation VR, London Studio est une division peu mise en avant par Sony, mais qui a réussi à se démarquer grâce au succès critique de Blood & Truth. Grâce à ce succès, le studio semble être passé au niveau supérieur et nous en dit aujourd’hui un peu plus sur son projet en cours, qui est décrit comme étant son projet le plus ambitieux jamais créé.

Un jeu conçu pour la PS5, et futur jeu service ?

GamesIndustry.biz a pu s’entretenir avec Stuart Whyte, qui co-dirige le studio, afin d’en apprendre davantage sur le prochain jeu du studio. Celui-ci sera à destination de la PlayStation 5 et utilisera le moteur Soho, le moteur maison du studio. A priori, pas de réalité virtuelle, et il est décrit comme étant « un jeu coopératif de combat en ligne se déroulant dans une ville de Londres typée fantasy ».

Une drôle de description dont on ne tirera pas grand chose, mais un artwork a été révélé dans le même temps pour nous donner une meilleure idée de l’univers qui sera proposé.

Tara Saunders, l’autre dirigeante du studio, déclare :

« Vous voyez ici [sur l’artwork] une vision d’un Londres de fantasy moderne. Notre thème principal consiste à apporter des éléments de fantasy et magiques et à les croiser avec des mondes familiers, et on ne fait pas plus familier pour nous que Londres. »

Ce nouveau titre aurait été choisi parmi d’autres concepts après avoir effectué plusieurs sondages, parfois même au sein des PlayStation Studios. On attend maintenant d’en savoir plus, même si le projet semble être encore à un stade peu avancé.