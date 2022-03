Quantic Dream pourrait bientôt être racheté par le géant chinois NetEase d’après Tom Henderson

Alors que ses studios planchent actuellement sur trois projets inédits dont Star Wars Eclipse qui ne devrait pas sortir avant 2026-2027, notamment en raison de problèmes de recrutement qui pourraient être en partie liés aux différentes casseroles que l’entreprise traine depuis plusieurs années, Quantic Dream serait sur le point d’être entièrement racheté par NetEase Games. Des informations encore au stade de la rumeur à prendre donc avec d’énormes pincettes.

Une annonce officielle prévue cet été ?

Comme le rapporte l’insider Tom Henderson par l’intermédiaire du site Exputer, plusieurs « sources », connaissant à priori bien le dossier, affirment que l’entreprise française chercherait à être rachetée « depuis la fin de sa collaboration avec Sony », ce qui viendrait contredire d’anciens propos de David Cage qui semblaient indiquer une volonté de rester indépendant à l’avenir.

Après avoir approché différentes sociétés ces dernières années en vendant notamment un certain « Project Karma », un jeu d’exploration spatial, comme étant son futur titre phare, ce serait finalement la présentation de Star Wars Eclipse lors de la cérémonie des Game Awards 2021 qui aurait convaincu NetEase Games, géant chinois possédant des parts minoritaires de la firme tricolore depuis 2019, d’accepter de négocier en vue d’une acquisition totale.

Toujours selon ces mêmes « sources », une annonce officielle pourrait être faite l’été prochain sous réserve que les discussions entre les deux partis soient fructueuses car, bien que les discussions entre eux durent « depuis des mois », l’accord ne serait pas encore finalisé à 100%.

Notez également que ce potentiel futur partenariat serait similaire à celui entre NetEase Games et Grasshopper Manufacture (Killer7, No More Heroes, Lollipop Chainsaw…), dont le rachat est effectif depuis fin 2021. Autrement dit, l’entreprise asiatique se contenterait de fournir à Quantic Dream les ressources nécessaires afin de « donner vie à Star Wars Eclipse. »

Rappelons à nouveau que les informations partagées par Tom Henderson ne sont pas officielles et que, lors de sa dernière prise de parole effectuée plus tôt ce mois-ci, le développeur français de jeux vidéo a réfuté les allégations de l’insider concernant ses difficultés à recruter de nouveaux talents au sein de ses équipes. Affaire à suivre.