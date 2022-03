Star Wars Eclipse : Quantic Dream aurait des problèmes pour recruter, avec une sortie qui viserait 2027

Plus les semaines passent, plus on sent que Star Wars Eclipse est un projet qui a été annoncé bien trop tôt. Peu après avoir été révélé au grand public, le jeu a fait l’objet de rumeurs insistantes sur le fait que le studio Quantic Dream serait actuellement au tout début du projet, avec une sortie qui ne serait pas prévue avant trois ou quatre ans minimum. Mais Tom Henderson, désormais assez réputé pour ses sources, avance que la situation serait encore plus compliquée que cela.

Un manque d’attractivité pour Quantic Dream ?

Dans un nouvel article diffusé sur le site Xfire, Henderson avance alors qu’annoncer le jeu autant en avance participerait à la stratégie du studio pour sécuriser plus de talents et recruter plus facilement, dans un milieu qui est extrêmement compétitif, mais aussi que cela pourrait servir à intéresser de potentiels acheteurs.

Ses sources lui confirment alors que Quantic Dream aurait beaucoup de mal à recruter de nouveaux talents, quand bien même le premier trailer du jeu a été très bien reçu. En regardant les offres d’emploi publiées par le site officiel du studio, il a alors remarqué que la liste avait bien du mal à rétrécir, avec toujours 67 offres d’emploi actives, contre 60 ces dernières semaines.

Le plus étonnant là-dedans, c’est que selon lui et Xfire, qui ont enquêté sur ces offres, ces dernières ne seraient pas réellement nouvelles, puisque seules les dates de publications auraient été changées pour apparaitre plus récentes. On remarquera aussi que toutes ces offres ne concernent pas forcément Star Wars Eclipse, mais aussi les autres jeux en préparation chez le studio, dont un projet compétitif.

Evidemment, on peut donner toutes sortes de raisons à cela. On peut très bien en conclure que Quantic Dream lutte pour attirer de nouvelles têtes, ou bien que le studio est extrêmement sélectif sur les talents à embaucher. Rappelons que le récent procès entre le studio et le journal Le Monde et Mediapart peut aussi avoir une influence sur ces problèmes.

Avec autant d’offres encore valables et toujours selon ses sources, Henderson table maintenant sur une sortie en 2027 pour le jeu, au plus tôt. Evidemment, toutes ses informations sont à prendre avec des pincettes pour le moment.