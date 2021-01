Puzzle Quest 3 est annoncé en free-to-play sur mobiles et PC pour 2021

Après deux opus réussi et téléchargé de nombreuses fois, la saga Puzzle Quest revient avec Puzzle Quest 3, qui est cette fois-ci édité par 505 Games. L’éditeur a en effet fait l’acquisition du studio australien Infinity Plus Two, qui revient avec un troisième opus destiné à être free-to-play.

Un Match-3 plus fourni que les autres

Ce nouvel épisode sera proposé gratuitement et reprendra les bases des deux premiers Puzzle Quest, en mélangeant narration, des mécanismes de RPG et des puzzles façon Match-3, avec quelques nouveautés au programme. On a droit à un premier trailer qui nous présente le contexte de cet opus, où les joueurs devront partir en quête de la signification des dernières paroles de l’ancien Dragon Rouge.

Pas de date de sortie précise à se mettre sous la dent, mais le jeu devrait bien débarquer en 2021 sur PC et mobiles, « ainsi que sur d’autres plateformes » selon l’éditeur. On imagine en effet qu’une sortie Switch pour ce genre de titre semble tout à fait envisageable.