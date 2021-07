PUBG va avoir droit à une série animée dirigée par Adi Shankar (Castlevania)

Les projets d’adaptations se multiplient chaque semaine, et on aurait presque tendance à s’y perdre. Aujourd’hui, c’est Krafton qui montre ses ambitions de cross-media avec l’annonce de la mise en chantier d’une série animée pour son jeu phare, PUBG.

Top 1 des adaptations ?

Le Battle Royale à succès va donc prochainement avoir droit à sa propre série animée, et ce ne sera pas n’importe qui qui sera aux commandes du projet, puisque Krafton s’offre les services d’Adi Shankar.

Ce dernier a pourtant un planning déjà très chargé, car après avoir dirigé la série Castlevania pour Netflix, il est aussi à la tête de Captain Laserhawk, qui reprend l’univers du DLC Blood Dragon de Far Cry 3. Voici ce que l’intéressé déclare sur ce nouveau projet PUBG:

« En tant que joueur, j’ai écrasé la concurrence dans les Battlegrounds depuis la sortie de PUBG en 2017. Je suis reconnaissant envers Krafton pour la confiance qu’ils m’ont accordée afin d’exécuter ma vision en tant que cinéaste et je suis impatient d’entreprendre ce voyage ensemble. Pour moi, ce projet d’animation représente une nouvelle étape dans l’évolution des relations entre l’industrie des jeux et Hollywood. J’ai hâte de révéler au monde à quoi ressemble le fait de gagner un chicken dinner. »

Le studio s’estime aussi très heureux de cette collaboration, avec une déclaration de CH Kim, PDG de Krafton :

« En plus du développement continu de nouveaux contenus attrayants dans le jeu PUBG, notre partenariat avec Adi Shankar représente une étape dans notre stratégie plus large d’expansion de l’univers PUBG en une franchise multimédia. Nous sommes ravis de travailler avec Adi Shankar pour explorer et réaliser un monde qui donne vie au jeu pour nos fans. Nous avons hâte de partager plus d’informations sur ce projet d’animation dans un avenir proche. »

Aucune autre information n’a été donnée concernant cette série, qui ne verra pas le jour avant un moment. Avec tout cela, on en vient presque à se demander pourquoi Fortnite n’a pas encore droit à sa propre adaptation du genre, mais ce n’est sans doute qu’une question de temps.