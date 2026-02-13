Project Windless : Krafton dévoile un action-RPG en monde ouvert avec un coq guerrier hors norme

Cock of War

Même si Krafton le présente aujourd’hui comme une annonce officielle, le développement de Project Windless a en réalité débuté dès 2021. Le projet avait alors été introduit comme un jeu vidéo basé sur l’univers de The Bird That Drinks Tears, un roman de fantasy coréen à succès écrit par Yeong-do Lee. Désormais, le titre se dévoile sous la forme d’un vaste monde ouvert, vivant et librement explorable. D’après les informations relayées sur le PlayStation Blog, le studio Krafton Montréal met en avant un univers varié, conçu pour encourager la découverte et l’exploration organique.

Le jeu ne sera pas une adaptation fidèle du roman, mais plutôt une sorte de préquel se déroulant plusieurs centaines d’années avant les événements de l’œuvre originale. Alors que le territoire est fragmenté et que les tensions s’intensifient, on incarne une figure mythique destinée à jouer un rôle crucial dans le destin de la nation. Ce qui a particulièrement retenu l’attention concerne toutefois la nature du héros incarné. Le protagoniste appartient aux Rekons, une race nomade de guerriers humanoïdes à l’apparence d’oiseaux, réputés pour leur taille imposante et leur force physique colossale.

Le studio explique que ce choix s’est imposé naturellement en raison de sa compatibilité avec une philosophie de combat axée sur l’affrontement d’un héros contre une multitude d’ennemis. Le caractère solitaire des Rekons a également conforté cette décision. Animés par de fortes convictions personnelles et dotés de vulnérabilités, ils incarnent des héros puissants mais non invincibles, ce qui les rend plus crédibles aux yeux des développeurs. Cette approche devrait également se ressentir dans le gameplay, donnant presque l’impression d’un dérivé de Musou à la manière de Dynasty Warriors.

Nous nous sommes également lancé le défi de concevoir une expérience de combat différente de ce que l’on voit habituellement dans les action-RPG : quelque chose de plus vaste, de plus sauvage, porté par le chaos brut de la bataille. En tant que guerrier Rekon, vous affrontez souvent des dizaines, voire des centaines d’ennemis simultanément. Et pour être clair, ces foules ne sont pas qu’un simple décor. Elles prennent vie grâce à une technologie de masse innovante. Elles se déplacent, contournent, encerclent et réagissent à vos actions, transformant chaque affrontement en un spectacle vivant et imprévisible.

Si l’on met de côté le caractère parfois burlesque du héros qui rappelle le manga « Coq de baston » ou le némésis de Peter Griffin, Project Windless semble suffisamment prometteur pour mériter d’être suivi de près. Pour le moment, aucune période de sortie ni plateforme supplémentaire n’a été évoquée en dehors de la PS5.