The Bird That Drinks Tears : Krafton dévoile un trailer conceptuel de ses futurs projets inspirés du roman de fantasy coréen

L’été dernier, Krafton, une entreprise bien connue du public notamment grâce aux licences Playerunknown’s Battlegrounds et The Callisto Protocol, a officialisé travailler depuis 2021 sur un jeu vidéo basé sur l’univers de The Bird That Drinks Tears, un roman de fantasy coréen à succès écrit par Yeong-do Lee.

Suite à cette annonce, on ne s’attendait pas à avoir de nouvelles de ce projet chapeauté par la Team Windless avant un certain temps mais, plus tôt cette semaine, la société asiatique a diffusé un premier trailer conceptuel censé nous donner « un premier aperçu des futures adaptations de la licence dans le domaine du jeu vidéo et au-delà. »

Un artbook, un roman graphique et un film prévus en plus du jeu

D’après le communiqué de la firme, la vidéo, réalisée sous Unreal Engine 5 et intitulée « The Nhaga Eater », a été créée afin de souligner au mieux « le ton mystique que Krafton souhaite donner à ces projets ». Concernant les représentations du monde et des personnages visibles dans la bande-annonce, elles sont tirées des concepts arts imaginés par Iain McCaig, un célèbre artiste hollywoodien connu pour son travail sur des franchises comme Star Wars et Marvel.

En attendant d’en apprendre davantage sur le jeu dont le nom est encore inconnu, sachez que le studio et éditeur coréen s’est montré un peu plus bavard au sujet des autres projets adaptés du roman. Un artbook doit normalement être commercialisé d’ici la fin de l’année tandis qu’un roman graphique sortira en 2023. Notez aussi qu’un film est également dans les cartons mais aucune information concrète à propos de sa production n’a été partagée pour le moment. A suivre.