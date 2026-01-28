Project Songbird : Le jeu d’horreur psychologique de FYRE Games (Summerland, We Never Left) sortira le 26 mars sur PC et consoles

Une aventure courte mais intense en perspective ?

Jouable uniquement en vue à la 1ère personne, cette production nous fera suivre l’histoire de Dakota, un musicien professionnel victime du syndrome de la page blanche. Afin de retrouver l’inspiration et pouvoir enregistrer son nouvel album, il décide donc de partir s’isoler dans une cabane située au cœur de la forêt des Appalaches. Malheureusement, cette « mise au vert » ne va pas se passer comme prévu, le contraignant à s’engager dans un véritable périple cauchemardesque dont il se serait bien passé.

Proposant une durée de vie d’environ 4-5 heures de jeu, le titre promet de nous faire vivre une expérience à la fois sombre, envoûtante et nous tenant en haleine tout au long de la partie, notamment grâce à son casting vocal original. En effet, celui-ci est composé de Valerie Rose Lohman (What Remains of Edith Finch, Wolfenstein: Youngblood), Jonah Scott (Dying Light 2: Stay Human, Date Everything) et Aleks Le (Persona 3: Reloaded, Ghost of Yotei).

Project Songbird arrivera le 26 mars sur PC via Steam, PS5 et Xbox Series. Notez que, s’il sera doublé uniquement en anglais, des sous-titres et une interface entièrement traduite en français seront disponibles dès le lancement.