Project Songbird : Le jeu d’horreur psychologique de FYRE Games (Summerland, We Never Left) sortira le 26 mars sur PC et consoles
Publié le :
PikaDocMaster78/PikaDoc42
Annoncé en mars 2024 par le biais d’un teaser vidéo très mystérieux, Project Songbird est un jeu d’horreur narratif et psychologique qui a fait un peu de bruit sur la scène indépendante, au point de franchir le cap des 10 000 wishlists sur Steam en ce début d’année. Et bonne nouvelle si vous l’attendez, le titre chapeauté par FYRE Games, un studio américain fondé par le développeur Conner Rush et à qui l’on doit d’autres titres comme Summerland et We Never Left pour ne citer qu’eux, a refait surface hier pour dévoiler sa date de sortie. Rendez-vous le 26 mars prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
Une aventure courte mais intense en perspective ?
Jouable uniquement en vue à la 1ère personne, cette production nous fera suivre l’histoire de Dakota, un musicien professionnel victime du syndrome de la page blanche. Afin de retrouver l’inspiration et pouvoir enregistrer son nouvel album, il décide donc de partir s’isoler dans une cabane située au cœur de la forêt des Appalaches. Malheureusement, cette « mise au vert » ne va pas se passer comme prévu, le contraignant à s’engager dans un véritable périple cauchemardesque dont il se serait bien passé.
Proposant une durée de vie d’environ 4-5 heures de jeu, le titre promet de nous faire vivre une expérience à la fois sombre, envoûtante et nous tenant en haleine tout au long de la partie, notamment grâce à son casting vocal original. En effet, celui-ci est composé de Valerie Rose Lohman (What Remains of Edith Finch, Wolfenstein: Youngblood), Jonah Scott (Dying Light 2: Stay Human, Date Everything) et Aleks Le (Persona 3: Reloaded, Ghost of Yotei).
Project Songbird arrivera le 26 mars sur PC via Steam, PS5 et Xbox Series. Notez que, s’il sera doublé uniquement en anglais, des sous-titres et une interface entièrement traduite en français seront disponibles dès le lancement.
Date de sortie : 26/03/2026