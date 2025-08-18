Project LLL, le MMO-shooter de NCsoft, change de nom et devient Cinder City

Sortie prévue en 2026 pour le MMO

Project LLL, ou désormais Cinder City, est un MMO ambitieux basé sur le moteur Unreal Engine 5, qui nous présente un univers de science-fiction où la technologie du XXIIIe siècle se mêle à une ville de Séoul plus contemporaine, mais également dévastée. NCsoft a aujourd’hui annoncé le changement de nom pour ce projet, ce qui marque aussi le début d’une communication plus intense autour du jeu, en témoigne l’ouverture d’un site officiel et de réseaux sociaux dédiés à Cinder City. On a même droit à une période de sortie, qui est dorénavant fixée à 2026 sur PC et sur consoles.

Aucune nouvelle vidéo n’a été dévoilée pour autant et la première présentation du jeu en 2022 n’a pas été republiée sur la nouvelle chaîne YouTube du jeu, sans doute car le projet a beaucoup changé entre temps. À titre de piqure de rappel, voici comment Project LLL était présenté il y a trois ans.

Reste maintenant à voir comment ce shooter multijoueur a évolué, même si le nouveau key art du jeu semble nous montrer une direction artistique très similaire.