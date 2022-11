NCsoft dévoilé Project LLL, un MMO-shooter en monde ouvert ambitieux prévu sur PC et consoles

On a récemment pu voir le nom de NCsoft faire le tour des réseaux suite à la rumeur d’un potentiel MMO Horizon développé en partenariat entre Sony et l’entreprise coréenne, mais cette dernière nous présente aujourd’hui un projet maison basé sur une toute nouvelle licence, avec de grandes ambitions. Project LLL n’a peut-être pas encore de nom définitif, mais il a 9 minutes de gameplay à nous présenter.

The Division à la sauce science-fiction ?

Project LLL est donc décrit comme un MMO, un shooter en vue à la troisième personne, mais aussi un monde ouvert. Ce dernier s’étalera sur près de 30 km² à explorer, et sera construit à l’aide de l’Unreal Engine 5.

L’univers du jeu sera très tourné vers la science-fiction, avec un événement qui va chambouler le destin du monde. Les périodes du passé vont se mêler à celles du présent et du futur, avec l’Empire Byzantin du 10ème siècle qui va être mélangé au 23ème siècle et à une ville de Séoul dévastée. Un sacré melting-pot qui permettra de varier les biomes tandis que les développeurs citent des influences comme Dune, Fondation, ou encore The Man in the High Castle, des œuvres qui ont permis de construire l’univers et le scénario de LLL.

Seeder Jaehyun Bae, qui est à la tête de ce projet, déclare vouloir s’éloigner des shooter actuels du marché (comprenez le Battle Royale) avec ce LLL :

« Nous voulons créer une nouvelle niche exclusive à NC avec une nouvelle licence qui intègre les mots-clés « shooter », « MMO » et « open world ». Nous développons un projet qui combine différents styles de jeu et des éléments des jeux précédents de NC, et nous sommes ravis d’en partager un aperçu avec notre communauté. »

Même si le jeu aura une tendance MMO, il nous fera incarner des personnages prédéfinis. Pour ce qui est du gameplay, on peut s’en faire une idée avec une première vidéo ci-dessus.

Project LLL vise maintenant l’horizon 2024, et même si les plateformes précises n’ont pas été annoncées, on sait déjà qu’il sortira sur PC et sur certaines consoles.