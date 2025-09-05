Prime Gaming : Voici les prochains jeux à récupérer en septembre sur l’abonnement d’Amazon
Publié le :
Rédigé par Jordan
Avec toutes les sorties du moment, difficile de trouver du temps pour réduire notre backlog, et ce n’est pas l’abonnement Prime Gaming qui va arranger ça. chaque mois, Amazon propose à ses abonnés de mettre la main sur plus d’une dizaine de jeux, souvent pas très neufs, qui remplissent notre bibliothèque à outrance. Pour ce mois de septembre, la sélection est cependant assez légère.
Les jeux de septembre sur Prime Gaming
Au programme de l’abonnement Prime pour ce mois de septembre, rien de très récent, comme c’est souvent le cas sur le service d’Amazon. Reste des jeux intemporels et qui méritent d’être découverts aujourd’hui, comme Into the Breach, qui vaut assurément le coup d’oeil entre deux autres classiques.
Voici la liste des jeux qui seront compris dans l’abonnement en septembre sur Prime Gaming :
- Dungeons & Dragons: Ravenloft Series [GOG] – Disponible
- Into The Breach [Epic Games Store] – Disponible
- Sid Meier’s Civilization IV: The Complete Edition [GOG] – Disponible
- Afterimage [Amazon Games App] – 11 septembre
- Spelljammer: Pirates of Realmspace [GOG] – 11 septembre
- Tower of Time [GOG] – 11 septembre
- Subterrain: Mines of Titan [Amazon Games App] – 11 septembre
- Residual [GOG] – 18 septembre
- FATE: The Cursed King [GOG] – 18 septembre
- Mystical Riddles: Ghostly Park Collector’s Edition [Legacy Games Code] – 25 septembre
- Pixel Cafe [Amazon Games App] – 25 septembre
