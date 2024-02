Des chiffres en baisse pour un Nintendo toujours fort

En trois mois, en s’arrêtant au 31 décembre, Nintendo a vendu 6,9 millions de Switch, ce qui est plus du double par rapport au deuxième trimestre. Une augmentation tout à fait standard à cause de Noël, qu’il faut plutôt comparer aux années précédentes sur la même période, afin de voir que ces chiffres sont naturellement en baisse. Comme l’indique le journaliste Oscar Lemaire, la Switch réalise sa plus mauvaise performance durant cette période, ce qui s’explique par le fait qu’elle soit en fin de cycle et que les rumeurs autour d’une Switch 2 s’accélère. Elle compte malgré tout 139,36 millions de ventes à ce jour, un exploit qui la rapproche de la Nintendo DS.

Au cours du dernier trimestre, 66,87 millions de jeux ont été écoulés, ce qui montre aussi une baisse par apport aux trois précédentes années. Et ce malgré l’excellente performance de Super Mario Bros. Wonder, qui dépasse les 11,96 millions d’exemplaires vendus en quelques semaines. Voici le nouveau top 10 des jeux les plus vendus sur Switch à ce jour :

Mario Kart 8 Deluxe : 60,58 millions Animal Crossing: New Horizons : 44,79 millions Super Smash Bros. Ultimate : 33,67 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 31,61 millions Super Mario Odyssey : 27,65 millions Pokémon Epée / Pokémon Bouclier : 26,17 millions Pokémon Ecarlate / Pokémon Violet : 24,36 millions Super Mario Party : 20,34 millions The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : 20,28 millions New Super Mario Bros. U Deluxe : 17,20 millions

On notera aussi la bonne performance de Super Mario RPG qui atteint les 3,14 millions de jeux vendus, pour un titre un peu plus confidentiel, malgré la marque Mario.