La Switch affiche 132 millions d’exemplaires vendues tandis que Zelda: Tears of the Kingdom approche des 20 millions

Une petite baisse en prévision de la prochaine Switch ?

Le rythme de vente de la Switch connait une petite baisse en ce trimestre (tout comme le nombre de jeux vendus qui est en baisse), mais il reste impressionnant pour une console en fin de cycle. Ce sont encore près de 3 millions de consoles qui ont trouvé preneur, avec désormais 132,46 millions de Switch vendues dans le monde. Plus que 20 millions pour aller titiller le score de la Nintendo DS, la championne chez Nintendo.

Quant aux jeux, c’est surtout The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom qui est mis en avant. Sur le dernier trimestre, les ventes du jeu se sont considérablement calmées, même s’il a réussi à se vendre à 1 million d’exemplaires en plus pour atteindre les 19,5 millions de copies écoulées. Voici donc le nouveau top 10 des jeux les plus vendus sur Switch, qui ne bouge absolument pas par rapport au dernier trimestre :

Mario Kart 8 Deluxe : 57,01 millions Animal Crossing: New Horizons : 43,38 millions Super Smash Bros. Ultimate : 32,44 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 31,15 millions Super Mario Odyssey : 26,95 millions Pokémon Epée / Pokémon Bouclier : 26,02 millions Pokémon Ecarlate / Pokémon Violet : 23,23 millions Super Mario Party : 19,66 millions The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : 19,50 millions New Super Mario Bros. U Deluxe : 16,70 millions

On notera aussi la bonne performance de Pikmin 4 qui atteint les 2,61 millions de jeux vendus, tandis que Nintendo Switch Sports passe la barre symbolique des 10 millions (10,77 millions). Vous pouvez consulter le bilan complet en vous rendant sur le site de Nintendo.