Les premiers Final Fantasy reviennent avec Pixel Remaster

Les premiers Final Fantasy vont avoir droit à de nouvelles versions mais pas exactement celles que l’on attendait, au grand malheur des amateurs du style graphique HD-2D…

Alors au moins c’est gentil de proposer

Le nom de la collection sera Final Fantasy Pixel Remaster mais il ne s’agit pas d’une compilation puisque les épisodes 1 à 6 seront bien vendus séparément.Le trailer montre des premières images de ces versions mais de très loin, ce qui ne nous avance pas pour juger des améliorations graphiques.

Certains pourront garder espoir pour des remakes plus poussés en constatant de ces remasters sont réservés au mobile et au PC. Il n’est donc pas impossible de voir d’autres versions arriver dans le futur sur consoles.

Nous n’avons pas encore de fenêtre de sortie pour ces Final Fantasy Pixel Remasters mais le trailer indique un « Coming soon » sans préciser si les six jeux arriveront en même temps ou au fur et à mesure sur iOS, Android et PC.