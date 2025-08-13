Premières images pour Football Manager 26, qui fait suite à un Football Manager 25 abandonné

D’autres images arrivent prochainement

Tous les efforts fournis sur le feu-Football Manager 25 auront au moins été utiles pour le développement de Football Manager 26, qui se présente comme l’épisode le plus ambitieux de la saga, et le « plus riche visuellement ». Un premier extrait sur le nouveau moteur Unity a été diffusé aujourd’hui, et on nous promet quelque chose de plus consistant dans peu de temps avec un focus sur l’expérience Jour de match, sous le thème de la compétition de la Premier League.

Et c’est tout pour le moment. La bande-annonce souligne que beaucoup de choses vont changer avec cet épisode, tout en conservant le charme de la série, mais à l’heure actuelle, Sports Interactive ne veut pas trop rentrer dans les détails.

Aucune date de sortie n’a donc été annoncée pour le moment, même si la logique voudrait que cet épisode arrive d’ici la fin de l’année. Les plateformes n’ont pas été précisées, en dehors d’une version PC qui va de soi.