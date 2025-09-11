Football Manager 26 tient enfin sa date de sortie sur de nombreux supports, avec une petite subtilité pour la Nintendo Switch

Les équipes semblent vouloir faire de Football Manager 26 la nouvelle référence, après une année manquée faute de performances attendues atteintes. Ainsi, pour la première fois, la licence est désormais soutenue grâce au moteur Unity et en actualisant ses outils d’interface utilisateur, tout en promettant une fidélité graphique améliorée (grâce à de nouvelles animations volumétriques tirées de matchs de football réels notamment).

Un bon paracétamol pour tout comprendre

Sports Interactive et Sega ont donc annoncé dernièrement la date de sortie de Football Manager 26 (abrégé en FM26). Préparez-vous à pouvoir poser les mains dessus dès le 4 novembre prochain dans le monde entier… mais pas sur toutes les plateformes en même temps.

Effectivement, comme ce fut déjà le cas dans le passé, Football Manager 26 débarquera en quatre versions distinctes en fonction des supports :

FM26 : sur PC via Steam, Epic Games Store et Xbox PC, et sur Mac

FM26 Console : sur PS5, Xbox Series X/S et Xbox One et dans le Xbox Game Pass, avec des précommandes dès le mois d’octobre

FM 26 Touch : sur Nintendo Switch (sortie décalée au 4 décembre)

FM26 Mobile : pour les abonnés Netflix en exclusivités (iOS et Android). À noter qu’il s’agit ici de la seule version encore non basculée sur le moteur Unity.

Nous l’avons dit, cette nouvelle version verra apparaître une toute nouvelle interface utilisateur qui aspire à dynamiser davantage les tâches et notamment rendre encore plus riche les jours de match en posant de nouvelles bases pour la narration dans la licence tout en rendant « les informations plus rapides d’accès, à accélérer la navigation en jeu et à réduire la quantité de boutons sur lesquels il faut cliquer. [Notre] priorité était de le rendre facile à prendre en main et à maîtriser ».

L’occasion pour la licence de voir aussi débarquer pour la première fois dans l’écosystème Football Manager le Football féminin, en plus d’un partenariat fort avec la Premier League.

Pour rappel, Football Manager 26 sortira le 4 novembre prochain sur PC et Mac, PS5, Xbox Series X/S, iOS et Android (et dès son lancement dans le Xbox Game Pass) et le 4 décembre sur Nintendo Switch.