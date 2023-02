Disney Illusion Island : Voici où trouver le jeu de plateformes en précommande au meilleur prix

L’une des bonnes surprises de la première conférence Disney autour du jeu vidéo qui s’est tenue l’année dernière a été l’officialisation de Disney Illusion Island, un jeu de plateformes dans lequel on retrouve Mickey et ses compères dans un style délicieusement retro. On aurait pu penser que cette aventure se limiterait à un format dématérialisé mais on a eu la bonne surprise d’apprendre qu’une édition physique était bien en route. Cette dernière est désormais disponible en précommande.

Où précommander Disney Illusion Island ?

Malheureusement, Disney n’a prévu aucune édition limitée ou collector pour son jeu, mais on pourra tout de même se satisfaire de voir que le titre pourra bien venir trôner sur nos étagères, et ce à moindre coût. Le titre n’est en effet vendu qu’à 39,99 € dans son édition standard, avec pour le moment la plupart des revendeurs qui l’affichent à ce prix, comme vous pouvez le voir sur le tableau ci-dessus qui est mis à jour en temps réel (les prix peuvent donc évoluer).

Pour rappel, ce Disney Illusion Island est un jeu de plateformes en 2D que l’on peut parcourir en solo ou en coopération jusqu’à quatre, où l’on doit aider Mickey, Minnie, Donald et Dingo à voyager au sein de l’île de Monoth en utilisant les capacités spéciales de chaque personnage.

Disney Illusion Island sera disponible dès le 28 juillet, uniquement sur Nintendo Switch.