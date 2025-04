Disney Illusion Island : L’exclusivité Switch arrivera prochainement sur PC, PS5 et Xbox Series

L’envie de Disney de réinvestir l’industrie du jeu vidéo reste relativement récente. Le géant américain avance prudemment dans ce secteur en dehors de ses licences Marvel et Star Wars, et s’il a commencé à investir massivement autour de Fortnite, il reste assez protecteur concernant ses plus célèbres personnages. Il a néanmoins tenté de leur offrir un jeu original il y a peu avec Disney Illusion Island, qui mettait en avant Disney et son groupe dans une aventure inédite réservée à la Nintendo Switch. Une exclusivité qui s’apprête désormais à prendre fin.