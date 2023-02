Accueil » Actualités » Disney Illusion Island nous enchantera le 28 juillet et se montre avec un nouveau trailer coloré

Disney Illusion Island, le futur platformer 2D exclusif à la Switch, a profité du dernier Nintendo Direct pour annoncer sa sortie au 28 juillet et montrer de nouvelles séquences de gameplay. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on a toujours autant envie de poser les mains dessus.

Disney Legends

Au cours de la minute et demie diffusée, le charme opère toujours autant du côté de la direction artistique très colorée et des jolies animations de nos héros ou de leur environnement. C’est également l’occasion de revoir Mickey, Minnie, Dingo et Donald à l’œuvre, en mettant l’accent sur leurs mouvements spécifiques, que l’on débloque au fil de l’aventure, pour notamment trouver des zones secrètes à explorer.

Mais c’est également unis que nos chers amis peuvent laisser exprimer leurs particularités, ce qui confirme le fun que la dimension coop jusqu’à quatre peut apporter. Entre les câlins qui redonnent de la vie, le saute-mouton pouvant faire bondir plus loin un de nos partenaires ou bien le déroulement d’une corde pour leur ouvrir un accès, ce type d’interactions donnera un coup de pouce lors des sessions multi en local.

Disney Illusion Island arrivera donc le 28 juillet sur Switch, et les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur l’eShop.