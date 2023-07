Disney Illusion Island, où le trouver au meilleur prix ?

Voilà bien longtemps qu’un jeu estampillé Disney n’avait plus fait l’actualité, du moins si l’on met de côté les projets Marvel et Star Wars. L’entreprise de Bob Iger renoue avec le jeu vidéo via Disney Illusion Island, une aventure coopérative et colorée mettant en scène Mickey et ses plus proches amis, dans un style visuel tout à fait charmant. Il s’agit là de l’une des dernières sorties majeures de ce mois de juillet, et voici où trouver ce Disney Illusion Island au meilleur prix.