PowerWash Simulator 2 n’a toujours pas de date de sortie, mais il a droit à une démo

La date était pourtant si proche

Et ce n’est sans doute pas passé loin. FuturLab aurait pu être en mesure d’annoncer une date de sortie aujourd’hui pour PowerWash Simulator 2, mais il prévient que le développement n’est finalement pas tout à fait terminé. Le studio a encore besoin de temps, et même s’il voulait tout annoncer en même temps, pas question de repousser la sortie de la démo plus que nécessaire :

« Nous voulions vous communiquer une date de sortie aujourd’hui, mais malheureusement, nous ne sommes pas encore passés gold [terme signifiant la fin du développement]. Nous vous communiquerons la date très prochainement, mais en attendant, notre démo Steam est disponible ! »

Vous pouvez donc dès maintenant vous rendre sur Steam pour essayer la démo du jeu qui vous laissera nettoyer deux niveaux différents, en plus de votre HUB. L’occasion de découvrir toutes les nouveautés de cet épisode en attendant sa sortie, qui devrait arriver dans les prochaines semaines.

PowerWash Simulator 2 sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.