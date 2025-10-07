PowerWash Simulator 2 a maintenant une date de sortie, cette suite arrivera dans quelques jours seulement
Au moment où il a mis en ligne la démo de PowerWash Simulator 2, le studio FuturLab aurait adoré communiquer autour de la date de sortie de son jeu, mais des soucis de dernières minutes ont empêché ces plans. Ce n’était que partie remise et il n’aura fallu que quelques jours à cette équipe pour mieux mettre de l’ordre dans son planning, afin de nous annoncer que l’arrivée de PowerWash Simulator 2 est imminente.
Une date et plein de chats adorables
Si vous avez essayé de la démo de PowerWash Simulator 2 et que vous n’en pouvez plus de l’attendre, rassurez-vous, FuturLab ne va pas jouer avec votre patience trop longtemps. Le studio a publié aujourd’hui une nouvelle vidéo dans laquelle une date de sortie est précisée, et celle-ci est vraiment proche. PowerWash Simulator 2 sera donc disponible dès le 23 octobre prochain.
Pour vous donner envie de le rajouter à votre wishlist, FuturLab emploie également les grands moyens ici à coup de chats trop mignons, dont il faudra s’occuper entre deux nettoyages (et pas question de les viser avec votre outil, voyons). La vidéo revient sur tous les éléments de cette suite, notamment sur votre petit chez vous avec une base à personnaliser avec plein de décorations selon vos goûts (et celui de vos chats bien sûr).
PowerWash Simulator 2 est prévu sur PC via Steam, Epic Games Store et Windows Store, ainsi que sur PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
Date de sortie : 23/10/2025