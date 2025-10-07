PowerWash Simulator 2 a maintenant une date de sortie, cette suite arrivera dans quelques jours seulement

Une date et plein de chats adorables

Si vous avez essayé de la démo de PowerWash Simulator 2 et que vous n’en pouvez plus de l’attendre, rassurez-vous, FuturLab ne va pas jouer avec votre patience trop longtemps. Le studio a publié aujourd’hui une nouvelle vidéo dans laquelle une date de sortie est précisée, et celle-ci est vraiment proche. PowerWash Simulator 2 sera donc disponible dès le 23 octobre prochain.

Pour vous donner envie de le rajouter à votre wishlist, FuturLab emploie également les grands moyens ici à coup de chats trop mignons, dont il faudra s’occuper entre deux nettoyages (et pas question de les viser avec votre outil, voyons). La vidéo revient sur tous les éléments de cette suite, notamment sur votre petit chez vous avec une base à personnaliser avec plein de décorations selon vos goûts (et celui de vos chats bien sûr).

PowerWash Simulator 2 est prévu sur PC via Steam, Epic Games Store et Windows Store, ainsi que sur PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.