PowerWash Simulator 2 a maintenant une date de sortie, cette suite arrivera dans quelques jours seulement

Au moment où il a mis en ligne la démo de PowerWash Simulator 2, le studio FuturLab aurait adoré communiquer autour de la date de sortie de son jeu, mais des soucis de dernières minutes ont empêché ces plans. Ce n’était que partie remise et il n’aura fallu que quelques jours à cette équipe pour mieux mettre de l’ordre dans son planning, afin de nous annoncer que l’arrivée de PowerWash Simulator 2 est imminente.

Jaquette de PowerWash Simulator 2
PowerWash Simulator 2
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 23/10/2025

