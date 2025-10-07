Pour talonner Battlefield 6, Activision rallonge la bêta de Call of Duty: Black Ops 7

Nous vous en parlions ce week-end, la Bêta de Call of Duty: Black Ops 7 bat actuellement son plein. Devant le succès de l’événement — ou pour inciter davantage de joueurs et joueuses à entrer dans le rang — Activision a récemment annoncé la prolongation de la Bêta Multijoueur et Zombies de 24h. De quoi coller au plus près la sortie de Battlefield 6 prévue le 10 octobre prochain ?

call of duty: black ops 7

Jaquette de Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one

Date de sortie : 14/11/2025

