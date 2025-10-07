Pour talonner Battlefield 6, Activision rallonge la bêta de Call of Duty: Black Ops 7

Tout ceci n’est que coïncidence

Depuis le 2 octobre, les joueurs et joueuses ayant précommandé leur exemplaire de Call of Duty: Black Ops 7 ou disposant d’un abonnement Xbox Game Pass Ultimate ou PC Game Pass pouvaient accéder à la Bêta en accès anticipé. Ils ont été rejoints dès le 5 octobre dernier par celles et ceux qui souhaitaient découvrir le jeu en avant-première via la Bêta ouverte permettant d’accéder à six cartes et plusieurs modes de jeu, ainsi que pour la première fois au mode Zombies.

Activision a annoncé via un post de blog relatant des modifications apportées au jeu que, pour permettre à davantage de joueurs et joueuses de participer à la Bêta et pouvoir atteindre le niveau 30 (et toutes les récompenses au passage), Treyarch proposait une extension de la période de Bêta ouverte, passant d’une fin prévue le 8 octobre à 19h à désormais une fermeture des serveurs attendue pour le 9 octobre à 19h, soit quelques heures avant le grand lancement de Battlefield 6. Pour l’occasion, la double-XP (y compris pour les armes) est prolongée elle aussi. Vrai succès, coïncidence pour occuper le terrain médiatique ou aveu d’un manque de personnes ayant atteint ce niveau 30 ? La Saison 6 de Black Ops 6 et de Warzone sera quant à elle lancée en suivant le 9 octobre.

Day 5 of the #BlackOps7 Beta continues with our new 6v6 map, Toshin! Even better news: we've extended the Open Beta to 9am PT Thursday, October 9. 👊 Details: https://t.co/Rzqp9Vi1O0 pic.twitter.com/2M1g6kPkwP — Treyarch (@Treyarch) October 6, 2025

Call of Duty: Black Ops 7 est prévu pour le 14 novembre prochain sur PC (via Steam, Xbox PC, Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S. Le jeu sera également disponible dans le Xbox Game Pass Ultimate et dans le PC Game Pass.