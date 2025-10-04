Call of Duty: Black Ops 7 : Tout ce qu’il faut savoir sur la bêta déjà disponible

Quand a lieu la Bêta de Call of Duty: Black Ops 7 ?

Avant toute chose, voici quelques dates clés à retenir, puisque la bêta ne sera pas accessible pour tout le monde au même moment :

Bêta en accès anticipé : du 2 octobre 10h au 5 octobre 10h Avoir précommandé le jeu ou disposer d’un abonnement Xbox Game Pass Ultimate ou PC

Bêta ouverte : du 5 octobre 10h au 8 octobre 19h Bêta gratuite ouverte à tous



Cette Bêta sera l’occasion de découvrir les premières cartes du jeu final, mais aussi le nouveau mode Surcharge et pour la première fois, un accès au mode Zombies avant le lancement officiel. La Bêta est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S.

Ce nouvel opus intègrera notamment des nouveautés au niveau du mouvement omnidirectionnel comme le saut mural (que l’on peut enchaîner jusqu’à trois à la suite) ou encore la suppression par défaut du sprint tactique au profit d’une vitesse de déplacement de base augmentée. Ce sera aussi l’occasion de découvrir pas moins de 16 armes sur les 30 disponibles dans le jeu final avec certaines inspirées de Black Ops 2, mais d’autres inédites liées à l’époque dans laquelle le jeu prend place, en 2035.

Le contenu du mode Multijoueur

Vous trouverez ci-dessous le contenu prévu pour la Bêta de Call of Duty: Black Ops 7, à savoir les cartes et les modes de jeu.

Les modes de jeu

La Bêta de Call of Duty: Black Ops 7 va réunir pas moins de cinq modes :

Match à mort en équipe Éliminer les joueurs ennemis pour gagner des points pour l’équipe

Domination Capturer, tenir et défendre des objectifs pour faire gagner des points à l’équipe

Point stratégique Capturer et tenir la zone rotative du point stratégique pour gagner des points pour l’équipe

Élimination confirmée Travailler avec l’équipe pour récupérer les plaques d’identification afin de marquer des points empêcher les ennemis de marquer

et le nouveau mode Surcharge

Dans Surcharge, deux équipes s’affrontent pour surcharger les zones ennemies. Ce mode est jouable de 1 à 6 joueurs et joueuses. Chaque partie se déroule de la manière suivante : chacune des deux équipes s’occupe de la moitié de la carte. Un dispositif de surcharge apparaîtra au centre de la carte au début du match avec un but commun : emmener le dispositif de surcharge dans l’une des deux zones de détonation situées de l’autre côté de la carte pour remporter le match. Chaque match est séparé en deux mi-temps et les équipes changent de camp après qu’une équipe a marqué quatre points.

Quelques détails supplémentaires : un seul joueur ou une seule joueuse à la fois peut porter le dispositif, et la victoire finale s’octroie après huit points remportés par une équipe. Si une égalité persiste ou qu’aucune des deux équipes n’y parvient, une phase de Mort subite sans réapparition intervient et donnera la victoire finale à la première équipe qui marquera un point.

Les cartes

Voici la liste des cartes qui sont officiellement disponibles pour cette petite semaine de Bêta organisée sur Call of Duty: Black Ops 7, dont quatre cartes dès le lancement de la Bêta en accès anticipé et deux cartes supplémentaires pour les jours de Bêta ouverte :

The Forge Parfait pour apprendre les bases, ce camp d’entrainement vous apprendra les rudiments du mouvement omnidirectionnel, mais aussi les innovations de combat

Cortex Descendez dans un complexe à flanc de falaise pour mener des recherches expérimentales pour La Guilde

Exposure Naviguez sur trois voies de combat bien définies entrecoupées des différents composants de l’installation, les hauts murs offrant une couverture solide et des possibilités de contournement tout au long du parcours

Imprint (ajoutée en cours de Bêta anticipée) Enfilez votre parka et affrontez le blizzard dans cette installation de robotique de taille moyenne qui fabrique des drones et d’autres technologies de la Guilde, dans un complexe aux falaises abruptes

(ajoutée en cours de Bêta anticipée) Blackheart (Bêta ouverte) Déployez-vous sur une plate-forme de forage nautique en extrayant des ressources essentielles pour les projets de la Guilde

(Bêta ouverte) Toshin (Bêta ouverte) Un monorail est en ruines dans un quartier commerçant du centre-ville éclairé par la lueur des publicités. Explorez le parc et les rues du marché autour de l’épave et combattez à travers la station de transport en commun dans un aménagement urbain serré

(Bêta ouverte)

Le contenu du mode Zombies

Pour la première fois, la Bêta d’un jeu Call of Duty: Black Ops accueille une virée dans le mode Zombies. Parfaite pour apprendre les bases, mais aussi pour tenter d’initier de nouveaux joueurs dans ce mode particulier et pourtant si addictif, cette Bêta vous permettra de découvrir la première carte du mode Zombies par manches de Call of Duty: Black Ops 7, Vandorn Farm.

Malgré tout, il faut noter que cette zone de survie se déroulera sur une petite partie de l’expérience complète sur la carte Ashes of the Damned afin d’obtenir un avant-goût des fonctionnalités disponibles dans le jeu final le 14 novembre prochain. Il n’y aura donc pas de secrets à découvrir et pas de quêtes non plus.

Vous disposerez aussi d’un mode Survie dans lequel il faudra tenir le plus longtemps possible aux vagues de zombies qui déferleront sur vous, tout en choisissant le bon moment pour vous exfiltrer avant d’être submergé et de succomber. Ce mode Survie est disponible depuis le 3 octobre et permet l’apparition de nombreuses GobbleGums aux effets spéciaux prévus uniquement pour cette Bêta.

Opérateurs et armes

Comme dans toutes les Bêtas et même dans le jeu final, vous aurez accès à plusieurs Opérateurs (huit dans cette Bêta), mais également les classes d’équipement personnalisées (au niveau 4) et surtout de nouvelles armes en fonction de votre niveau. La Bêta au total comporte trente niveaux et des récompenses débloquées au fil du temps comme des cosmétiques, mais également des écrans de chargement ou des plans d’armes.

Concernant la progression dans la Bêta anticipée de Call of Duty: Black Ops 7, vingt niveaux seront disponibles autant en Multijoueur qu’en mode Zombies par manches. Si vous souhaitez jouer immédiatement, des agencements d’équipement sont déjà tout prêt à l’emploi. À noter que toutes les récompenses débloquées resteront dans votre inventaire une fois le jeu final disponible.

Toutes les armes

Voici la liste de toutes les armes qui seront rendues disponibles durant la Bêta ouverte ou anticipée de Call of Duty: Black Ops 7. Les armes en gras sont accessibles dès le niveau 0 de votre progression. Une fois que vous aurez atteint le niveau maximal, vous aurez accès à 16 armes, dont trois fusils d’assaut, trois pistolets-mitrailleurs, une mitrailleuse, un fusil de tireur d’élite, deux fusils de sniper, deux fusils à pompe, deux pistolets, un lanceur et une arme de mêlée.

Fusils d’assaut M15 Mod 0 MXR-17 Peacekeeper MK1

SMG Ryden 45k Dravec 45 Razor 9mm

Fusils à pompe M10 Breacher Echo 12

Fusils de sniper VS Recon XR-3 Ion

Pistolets Jäger 45 CODA 9

Mitrailleuse MK.78

Fusil de tireur d’élite M8A1

Lanceur A.R.C. M1

Arme de mêlée Flatline MK.II



Vous savez désormais tout ce qu’il faut savoir pour prendre part à la Bêta anticipée ou Bêta ouverte de Call of Duty: Black Ops 7. Pour rappel, le jeu d’Activision sortira le 14 novembre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et dès le lancement dans le Xbox Game Pass Ultimate et le PC Game Pass.