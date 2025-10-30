Pour son lancement, Battlefield REDSEC est la cible de nombreuses critiques sur Steam, surtout liées à Battlefield 6 lui-même

Le Battle Pass dans le viseur

Avec seulement 43% d’avis positifs sur la plateforme de Valve, Battlefield REDSEC démarre bien mal sa carrière. IGN a scruté les remarques formulées envers le Battle Royale pour se rendre compte qu’il y avait évidemment des critiques envers REDSEC, notamment pour son absence de mode solo plutôt que d’avoir uniquement des matchs en équipes, mais ce n’est pas tant la qualité même du jeu qui est remise en question ici. C’est même souvent l’inverse.

De nombreux retours font état d’une frustration de voir la map de REDSEC être si travaillée lorsque d’autres de Battlefield 6 ne sont pas aussi grandes qu’espérées par la communauté. Ce qui agace celles et ceux ayant payé le prix fort pour le jeu. Et en parler de payer, c’est surtout la question du lancement de la saison 1 du jeu de base qui crispe beaucoup de personnes. Celle-ci introduit un Battle Pass, qui est commun pour les deux expériences, et qui demande par exemple d’accomplir des défis hebdomadaires dans le Battle Royale. Chose qui n’est pas appréciée par celles et ceux qui ne veulent pas forcément jouer à REDSEC, vu comme une expérience indépendante.

C’est donc REDSEC qui récolte la plupart des avis négatifs ici, même si la grogne est dirigée vers les choix d’EA sur Battlefield 6. Pour autant, l’expérience semble rameuter pas mal de monde sur le jeu, ce qui est sans doute l’essentiel pour EA malgré ce mauvais score sur Steam (qui remonte progressivement).