Pour son lancement, Battlefield REDSEC est la cible de nombreuses critiques sur Steam, surtout liées à Battlefield 6 lui-même

Tout se passait pour Electronic Arts depuis la sortie de Battlefield 6. Même si cet épisode n’a pas pu convaincre tout le monde, la réception critique du titre était tout de même majoritairement favorable, tandis que le jeu se vendait comme des petits pains. Et le lancement de Battlefield REDSEC, un Battle Royale free-to-play, avait pour but de continuer sur cet élan. Mais en jetant aujourd’hui un œil sur les avis Steam de la communauté, on voit naitre une grogne assez intense envers ce standalone… qui paye aussi les pots cassés de Battlefield 6.

