Battlefield REDSEC : le Battle Royale Free-to-Play débarque demain pour rivaliser avec Warzone

Battlefied ou Battleroyale ?

Acronyme de Redacted Sector, Battlefield REDSEC semble miser sur une formule à part entière du Battle Royale, plutôt qu’un simple mode intégré à Battlefield 6. Si l’on en croit les fuites avant la sortie du jeu (qui se sont confirmées par la suite), Battlefield REDSEC est le dernier rouage du projet ambitieux d’EA pour attirer un large public sur sa franchise. Cent millions de joueurs visés selon les sources à l’époque.

Bien que l’on dispose encore de peu d’informations pour le moment, tout devrait être dévoilé demain à 16 heures avec la diffusion du trailer de lancement. Il y a également de fortes chances que le jeu soit déployé simultanément sur les mêmes plateformes que Battlefield 6. Ce lancement de REDSEC coïncidera d’ailleurs avec le coup d’envoi de la Saison 1 de Battlefield 6, elle aussi prévue pour le 28 octobre, et qui proposera du contenu réparti sur trois vagues, de la fin octobre jusqu’à décembre.

En attendant la bande-annonce de gameplay, tout laisse à penser que Battlefield REDSEC reprendra les codes classiques du Battle Royale : un largage sur une vaste zone, l’extraction d’équipement, l’élimination des adversaires, et une boucle compétitive en escouade ou en solo. La grande question sera de savoir quelles mécaniques propres à Battlefield seront intégrées : un système de classes, des véhicules, ou encore la destruction à grande échelle ?

Même si Battlefield 6 bénéficie d’une belle popularité et de bons retours, il ne sera pas facile pour REDSEC de se faire une place, malgré le poids de la marque. Si la formule parvient à se démarquer tout en capitalisant sur l’identité Battlefield, il y a des chances que la proposition séduise.