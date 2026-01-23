La saison 2 de la série Fallout est déjà reconnue comme étant un grand succès pour Amazon

La série fait moins la une, mais captive toujours

Si, vous aussi, vous avez pu voir des commentaires bien calibrés pour de l’engagement du type « c’est moi ou personne ne regarde la saison 2 de Fallout ? », vous pouvez maintenant leur demander de s’aventurer un peu en dehors de leur bulle. Car selon Amazon (informations rapportées par Deadline), cette saison 2 cartonne, au point d’être l’une des suites de séries les plus regardées de toute l’histoire de Prime Video.

C’est même la sixième saison la plus regardée sur le service, juste derrière la première saison, et celles des Anneaux du Pouvoir et Reacher. Et ce, alors que cette saison n’est pas encore terminée, rappelons-le. Et si Amazon ne veut pas encore donner de réels chiffres d’audience, probablement pas avant la diffusion du dernier épisode, l’heure est au champagne pour le service Prime Video.

On imagine que la saison 2 sera néanmoins moins populaire que la première, comme c’est le cas pour des tas d’autres séries, mais c’est en tout cas largement assez pour qu’Amazon soit content d’avoir rapidement commandé une saison 3, dont la date de tournage n’a pas encore été divulguée.