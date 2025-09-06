Pour le co-fondateur de Devolver, GTA 6 serait le premier AAAAA de l’industrie

Prends garde à toi Yves Guillemot

Dans une interview croisée avec Adam Lieb, PDG de Gamesight (entreprise marketing), chez IGN, le co-fondateur est revenu sur le sujet des jeux si gros comme Hollow Knight Silkong et GTA 6 (chacun dans sa propre mesure) qui sont capables de faire bouger tout le calendrier fixé par l’industrie. C’est ici que Lowrie n’a pas hésité à qualifier le jeu de Rockstar de AAAAA, terme qui ne veut décidément rien dire d’autre qu’être un moyen de montrer que GTA 6 ne rentre pas dans les qualificatifs à notre disposition :

« Je veux dire, il y a des jeux AAA et puis il y a des jeux AAAA et je dirais que Grand Theft Auto est potentiellement le jeu AAAAA, il est juste plus grand que tout le reste, à la fois dans la portée et l’échelle du jeu et le type d’impact culturel qu’il a et l’attention qu’il exige. »

Derrière la phrase choc et le terme qui peut faire lever les yeux au ciel, le reste de l’interview offre un regard assez intéressant sur la manière dont les studios perçoivent l’arrivée de tels concurrents. Lieb est revenu sur tous les délais causés par Silksong, en montrant que ces derniers peuvent être bénéfiques pour les studios, même si dans l’état, repousser un jeu déjà prêt occasionne forcément une perte d’argent :

« Si vous avez un jeu de plateforme indépendant, le meilleur moment pour le lancer est probablement, je ne sais pas, deux à six semaines après la sortie de Silksong. Vous avez probablement un tout nouveau public qui joue à ce genre de jeu, soit pour la première fois, parce que c’est un jeu énorme, soit parce qu’il n’y a pas joué depuis longtemps, soit parce que c’est son genre préféré, peu importe. Il y a plus de gens qui jouent aux jeux de plateforme indépendants pendant cette période. Silksong n’a probablement pas mille heures de contenu. Les gens y jouent pendant 20 à 40 heures, environ. Ensuite, ils se mettront en quête du prochain jeu. »

Lowrie rajoute de son côté qu’il ne faut pas prendre en compte uniquement le temps de jeu d’une production comme Silksong. C’est tout ce qui entoure la sortie qui est important selon lui. Il appelle ça un « moment culturel », qui va bien au-delà du temps passé à jouer à ce jeu :

« Les gens apprécient Death Stranding 2. Mais ils ont probablement passé plus de temps, voire autant, à s’intéresser au marketing et à la promotion de Death Stranding 2 qu’à y jouer. Et il y a ce sentiment que cela fait partie de l’expérience à bien des égards. On l’avait comparé à Game of Thrones. Game of Thrones était un véritable événement culturel : tout le monde regardait Game of Thrones une heure par semaine, ou peu importe quand c’était diffusé. Mais quand je repense à mon expérience, je sais que ma femme et moi, on se couchait immédiatement et on spéculait sur la semaine suivante. Ça peut paraître idiot, mais en réalité, on a passé beaucoup de temps à s’intéresser à cette série ou à ces jeux, à travers les spéculations, le battage médiatique, la promotion… Je ne dis pas que c’est aussi amusant que de jouer au jeu lui-même, mais ça fait partie de l’expérience. Il faut donc être attentif à ce genre de choses aussi : quand les jeux atteignent ce niveau, les gens aiment en parler et y jouer. »

Malgré cela, IGN a demandé aux deux si un scénario à la DOOM/Animal Crossing, où deux jeux qui sortiraient en même temps s’aideraient l’un l’autre, était possible avec GTA 6 et un autre jeu. Sans surprise, personne n’y croit vraiment :

« Le problème, c’est que si vous êtes responsable marketing, responsable d’édition, ou toute autre personne qui prend cette décision avec l’équipe, et que vous devez préparer une présentation PowerPoint annonçant que votre jeu sortira à la même date, tout le monde va vous dire : « Vous êtes fou ! » Ça ne veut pas dire que c’est une mauvaise idée, ça signifie juste que c’est très risqué, et il sera difficile de convaincre tout le monde, car si vous vous trompez, cela gâche tout, et personne ne parle des autres jeux. Aucun journaliste n’écrit sur d’autres jeux. Aucun créateur ne crée de contenu pour d’autres jeux. Et avec le recul, c’est une mauvaise décision qui pourrait changer votre carrière. »

De quoi donner une autre perspective sur les délais causés par des titres comme celui de Rockstar, même pour des jeux qui s’adressent à des publics différents. Attendez-vous à ce que la période de fin mai 2026, date à laquelle doit arriver GTA 6, soit très, très calme.