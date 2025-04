Tarkir : La Tempête des Dragons débarque aujourd’hui, premier coup d’œil sur la nouvelle extension Magic the Gathering

Note : puisque nous avons reçu en avant première une certaine quantité de boosters à ouvrir, et avons eu accès aux visuels de certaines cartes de raretés différentes, il est possible que vous trouviez quelques spoilers que vous auriez préféré découvrir par vous-mêmes dans cet article.

Mise en bouche

Aetherdrift avait un peu surpris son monde, avec son mélange de bolides bizarres et d’ambiance post-apo à la Mad Max. Il faut dire que cette extension sortait du lot, surtout après les récentes sorties de Magic the Gathering, plutôt tournées vers le retour aux sources. Notamment avec Fondations, un set se voulant accueillant pour les nouveaux venus, ou pour ceux qui auraient pris de la distance avec le jeu. Tarkir : La Tempête des Dragons, pour sa part, compte bien parler au plus grand nombre, mais surtout aux amoureux de grosses bestioles écailleuses.

Parce qu’il ne fallait pas s’attendre à autre chose, au vu du nom de cette extension, mais aussi de ce que l’on connaissait déjà du plan de Tarkir via les précédents sets s’y étant déroulés, les dragons sont évidemment à l’honneur dans Tarkir : La Tempête des Dragons. Une occasion merveilleuse, pour les designers de chez Wizards of the Coast, de s’adonner à la création de bêtes ailées particulièrement menaçantes, mais aussi majestueuses ou en dehors du temps. Bref, les dragons ne sont jamais bien loin dans cette extension, et ça tombe plutôt bien car leur présence est une caresse pour la rétine. Caresse qui commence dès le booster en lui-même d’ailleurs.

Et ce avant même de les voir apparaître ostensiblement, d’ailleurs, puisque Tarkir : La Tempête des Dragons use de stratagèmes intelligents pour nous faire ressentir la présence de ces créatures mythiques sans nous les montrer. C’est notamment le cas sur plusieurs terrains, où seule l’ombre de ces bêtes ailées s’entrevoit sur les landes désertes. D’autres nous montrent des terres désolées, où des restes de batailles laissent imaginer la violence de la guerre en cours, disséminant astucieusement des traces du passage des dragons, parfois à l’aide de cadavres pourrissant dans l’ombre, comme sur Landes érodées.

Quand Wizards of the Coast décide de nous les montrer, cependant, il ne fait pas les choses à moitié, avec des cartes sublimes qui en imposent. On pense à Souffle osseux, Souffle en fusion, ou encore à Chasse au dragon glaciale, offrant toutes trois une vue imprenable sur ces créatures, les plaçant chaque fois dans un contexte particulier. Le résultat est assez fascinant. Mais il ne faudrait surtout pas oublier que Tarkir : La Tempête des Dragons promet quantité de visuels alternatifs, dont certains qui risquent fort de faire mourir d’envie les collectionneurs (et pas seulement).

Nous sommes par exemple tombés complètement sous le charme de Orage des dragons tourbillonnant. Une carte déjà très jolie dans sa version classique, sans fioriture mais absolument majestueuse, qui se révèle plus belle encore dans ses versions alternatives. Celle que nous avons eu la chance de trouver met bien l’accent sur le dragon, et l’ornement de son pourtour est un vrai régal. Un ornement que l’on retrouve sur quantité d’autres cartes, pas forcément les plus rares, pour un résultat qui nous a personnellement conquis.

Les dragons à l’honneur

Mais il va sans dire que le clou du spectacle, sur le plan visuel, se trouve dans les cartes dédiées aux dragons en eux-mêmes. Des cartes absolument magnifiques, à l’image de Couvée de la tempête tornaile, Sauvageon de Sagu, ou Sauvage crissetempête, qui mettent extrêmement bien en valeur leurs créatures, rivalisant d’originalité. Nous avons d’ailleurs eu la chance de tomber sur des versions alternatives, en plus des originales, des deux dernières. Et on ne résiste pas à l’envie de vous les montrer tant elles nous ont plu !

Mais puisqu’il faut bien parler un brin de mécaniques de jeu, parce que s’extasier trop longtemps sur les visuels serait indécent, alors abordons justement le cas des dragons. Ceux-ci, du moins pour la plupart, arrivent avec une capacité nommée Présage, que l’on pourrait grossièrement rapprocher de ce qu’on trouve chez Yu-Gi-Oh! avec les Pendules. L’idée, c’est que chaque dragon, ou presque, possède non seulement le Vol et ses capacités spécifiques (Avaleur de cadavres sauvage possède le Contact Mortel et offre la possibilité d’exiler deux cartes d’un cimetière choisi, par exemple), mais qu’il peut aussi servir comme rituel ou éphémère pour un autre coût en mana.

Ainsi, Régent de Floreliane, coûtant deux manas verts et trois manas incolores, possède le vol et vous fait gagner 3 points de vie chaque fois qu’elle arrive sur votre terrain, ou qu’un dragon est invoqué sous votre contrôle. Mais il peut aussi servir de rituel, pour un mana vert et deux incolores, permettant d’aller quérir deux cartes de forêt de base dans sa bibliothèque, afin d’en poser un engagé et de ramener l’autre dans sa main. Notez que la capacité Présage expédie, après utilisation, et comme pour la plupart des rituels et des éphémères, votre carte au cimetière.

Pour finir, on ne résiste pas à l’envie de vous montrer quelques cartes qui nous ont tapé dans l’œil, non pas pour leur beauté, mais pour leurs mécaniques. Lutteuse porteflamme, pour commencer, permet de doubler un sort ce qui se révélera destructeur ou très rentable, selon ce que vous décidez de jouer. La cérémonie sibsig, quant à elle, permet de consommer moins de mana, et possède son petit twist bien sympathique, qui devrait trouver sa place chez les férus de zombies. Enfin, Botaniste itinérant est un bon moyen de faire rapidement grossir son nombre de terrains, ou d’expédier des cartes au cimetière.

Une chose est sûre, Tarkir : Tempête de Dragons devrait plaire, et certainement tendre vers un plus évident consensus que Aetherdrift, malgré tout le bien que l’on pense personnellement de cette précédente extension. Avec ses grosses créatures de toute beauté, ses champs de bataille épiques et ses nombreux guerriers variés que nous n’avons pas pris la peine de vous montrer (il faut bien qu’il en reste à découvrir), nul doute que tout le monde pourra y trouver son bonheur. En ce qui nous concerne, on se réserve des boosters collectors dans l’espoir de mettre la main sur toutes les versions alternatives dédiées aux dragons, qui nous ont jusque là conquis. Maintenant, rendez-vous dans deux mois pour découvrir l’extension dédiée à la franchise Final Fantasy, extrêmement attendue, cela va sans dire.