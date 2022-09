Pokémon Écarlate / Violet : Une Nintendo Switch OLED aux couleurs des jeux est dévoilée

Pas de Nintendo Direct en vue, mais The Pokémon Company occupe l’espace médiatique de la Switch avec un nouveau trailer massif pour Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, qui nous a permis d’en apprendre un peu plus sur les différentes choses à faire dans ces jeux. Ces derniers sont très attendus, et histoire de vendre des Switch par palettes à l’occasion des fêtes de fin d’année, Nintendo a eu la bonne idée d’offrir à Pokémon Écarlate & Violet une Nintendo Switch OLED collector.

Qui va craquer pour cette édition ?

Préparez-vous pour de nouvelles aventures dans la région de Paldea avec la console #NintendoSwitch – Modèle OLED Édition #PokemonEcarlateViolet disponible le 04/11. pic.twitter.com/sfnrTZ9diP — Nintendo France (@NintendoFrance) September 7, 2022

Un peu à l’image de Splatoon 3, qui a lui aussi droit à une Switch OLED en édition limitée, Pokémon Écarlate & Violet auront aussi droit à cet honneur.

Cette Nintendo Switch OLED unique sera donc aux couleurs des deux jeux, avec un dock sur lequel on retrouvera les deux Pokémon légendaires de cet épisode, Koraidon et Miraidon. Les Joy-Con seront naturellement écarlates et violets, avec le logo de chaque camp en bas, tandis la Switch OLED en elle-même disposera d’un dos tout coloré avec plein de représentations de l’univers de Pokémon.

Cette Switch OLED Pokémon Écarlate & Violet sera disponible dès le 4 novembre prochain, et, tout comme pour Splatoon 3, il faut rappeler que cette console sera vendue sans les jeux. Vous devrez donc acheter ces épisodes à part si vous souhaitez les obtenir en plus de cette console exclusive.

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sortiront le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.