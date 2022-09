Pokémon Écarlate et Violet présentent leurs 3 intrigues

Pokémon Écarlate et Violet continuent leur communication à bientôt deux mois de leur sortie avec une nouvelle bande-annonce comme on nous l’avait promis hier. Et cette vidéo est dédiée aux trois intrigues qui composeront l’aventure de ces épisodes comme on nous l’avait dévoilé lors d’un trailer précédent. Nintendo a également annoncé une Switch OLED collector que vous pouvez retrouver dans cette autre news.

Les Arènes évoluent encore une fois

Pokémon Écarlate et Violet appellent leur déroulement la Chasse au trésor. La partie que l’on connaissait déjà était La voie du Maître qui est tout simplement le fait de battre les champions d’Arènes pour obtenir leurs badges. Outre le fait de pouvoir faire les Arènes dans n’importe quel ordre, le gros changement est le mini-jeu qui remplacera les combats contre les autres dresseurs avant le Champion.

Cette épreuve changera visiblement pour chaque Arène. Par exemple, celle de Cuenza vous demandera de retrouver tous les Héliatronc cachés dans les rues de la ville. Une fois ceci fait, vous aurez donc le droit d’affronter Colza, le champion de type Plante qui est aussi un artiste connu sous le pseudonyme Vertuose.

Et quand vous aurez fini de rassembler les huit badges de Paldea, vous aurez peut-être l’opportunité d’affronter Alisma, la Présidente de la Ligue.

Pokémon Écarlate et Violet font leur star

Vous pourrez probablement voir quelques parallèles entre cette intrigue et celle nommée ★ Objectif Stardust ★. En effet, la Team de ces épisodes semble beaucoup moins menaçante pour l’instant vu qu’elle est composée d’autres élèves de votre école. Ces rebelles se sont organisés pour former la Team Star qui rassemble elle-même plusieurs équipes.

Ici, votre but sera de trouver les repères des différentes équipes puis de vaincre assez d’adversaires dans le temps imparti afin que leur boss daigne faire son apparition à bord de sa Starmobile. Et si on approchait ça des arènes, c’est tout simplement parce que chaque équipe appartiendra à un type précis, ce qui nous fait supposer qu’on y trouvera des éléments différents des arènes pour couvrir plus de types.

Pour l’instant, on connait l’équipe Schedar qui est la spécialiste du feu au sein de la Team Star. Leur boss est la dénommée Meloco mais il ne serait pas étonnant d’apprendre par la suite que la mystérieuse Pania présentée plus tôt soit elle aussi une championne de la Team Star vu l’insistance de la communication sur ses absences répétées caractéristiques des membres de ce groupe.

Après les Monarques et les Barons…

Comme on s’en doutait la quête du cuisinier Pepper et la découverte de la nature seront le troisième pan de l’histoire de Pokémon Écarlate et Violet, intitulé Un parfum de légende. Il aura besoin de vous pour trouver les Épices Secrètes. Ces dernières sont, malheureusement pour lui, gardées par des Pokémon Dominants et ce sera donc à vous de vaincre ces créatures géantes.

Forcément, si vous avez joué à Légendes Pokémon Arceus, vous pouvez vous poser la question de savoir si l’on s’approche plus des Pokémon Barons ou des Monarques. La mise en scène des combats et le fait que le site officiel dise qu’il y en a un « certain nombre » nous fait supposer qu’il s’agira plutôt de boss uniques mais on ne s’attend pas à voir revenir les phases avec des esquives et des tirs de l’autre jeu.

Encore des nouveaux Pokémon

Craparoi

Le premier Pokémon Dominant présenté est d’ailleurs une créature inédite. Il s’agit de Craparoi, un Pokémon de Type Roche qui pourra avoir le talent inédit Courroupace qui augmente son attaque, son attaque spéciale et sa vitesse mais diminue sa défense et sa défense spéciale quand il subit des dégâts en ayant moins de 50% de ses PV.

Catégorie : Pokémon Embuscade

Pokémon Embuscade Type : Roche

Roche Taille : 1,3 m

1,3 m Poids : 79,0 kg

79,0 kg Talents : Courroupace / Coque Armure

Courroupace / Coque Armure Description : Craparoi peut tourner ses yeux globuleux dans tous les sens afin de voir tout autour de lui et éliminer le moindre angle mort. Il se poste sur les falaises la tête en bas pour piéger ses proies en les surprenant par le haut. Toutefois, il ne peut pas rester dans cette position très longtemps, car le sang finit par lui monter à la tête.

Carmadura

Mais il ne s’agit pas du seul Pokémon annoncé dans la vidéo puisque nous avons aussi droit à deux autres créatures qui seront exclusives à votre version. Si vous décidez de prendre Pokémon Écarlate, vous pourrez donc rencontrer Carmadura, un Pokémon de type Feu/Psy dont la capacité lui permet d’attaquer au détriment de sa Défense et sa Défense Spéciale.

Catégorie : Pokémon Feu Guerrier

Pokémon Feu Guerrier Type : Feu/Psy

Feu/Psy Taille : 1,5 m

1,5 m Poids : 85,0 kg

85,0 kg Talent : Torche

Torche Description : ​Carmadura a hérité de l’armure d’une illustre âme guerrière. C’est dans cette armure qu’il puise l’énergie de ses capacités de type Psy. Le pouvoir Psy de cette armure lui permet aussi de canaliser l’énergie de type Feu qui l’anime et de déclencher des attaques.

Malvalame

Et dans Pokémon Violet, son équivalent sera Malvalame, un Pokémon de type Feu/Spectre. Sa capacité signature est Lame en peine, elle lui permet de se soigner à hauteur des 50% des dégâts infligés par l’attaque.

Catégorie : Pokémon Feu Bretteur

Pokémon Feu Bretteur Type : Feu/Spectre

Feu/Spectre Taille : 1,6 m

1,6 m Poids : 62,0 kg

62,0 kg Talent : Torche

Torche Description : ​Malvalame est doté d’une vieille armure imprégnée de rancœur et manie des lames pétries d’énergie de type Feu et de type Spectre. En combat, ces lames se transforment en épées magistrales qui accroissent la puissance de Malvalame. Quand elles frappent, ces épées causent des entailles d’où jaillit l’énergie vitale.

Pokémon Écarlate et Violet vont de l’avant

Et ce n’est toujours pas fini puisque la bande-annonce cachait encore une petite fonction. Cette dernière est liée au fait de pouvoir être accompagné par un Pokémon sur le terrain. En effet, quand l’une de vos créatures est à vos côtés, vous pouvez lui donner l’ordre « En avant ! » pour l’envoyer explorer de lui-même une zone désignée.

Il pourra trouver des items à vous ramener mais il pourra aussi affronter d’autres Pokémon. Dans ce cas, le combat sera automatique et vous ne pourrez pas le coacher comme dans les duels habituels. Vous pourrez tout de même rester à proximité pour surveiller un peu ce qu’il se passe ou bien tout simplement partir dans votre coin pour faire autre chose.

Il semblerait que cette option soit particulièrement utile quand vous devrez vaincre le plus d’ennemis possible dans le temps imparti quand vous partez à l’assaut des bases de la Team Star.

Pokémon Écarlate et Violet sortiront le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. En attendant, vous pouvez retrouver notre article qui vous aidera à savoir où précommander la version de votre choix au meilleur prix.