Pokémon Écarlate et Violet présentent Paldea et la Téracristalisation

Pokémon Écarlate et Violet ont fait une apparition lors du nouveau Pokémon Presents, comme cela avait été annoncé. C’était l’occasion pour Game Freak de dévoiler le nom de la nouvelle région mais aussi plusieurs de ses particularités dont la nouvelle mécanique de combat.

Pokémon Écarlate et Violet vous accueillent à Paldea

Comme l’indiquaient les très nombreuses fuites qui déferlent sur Internet, la nouvelle région s’appelle donc bien Paldea (Parce que Espagne – Paella, on disait ça pour la vanne nous…). Il s’agira bien d’un vrai monde ouvert que l’on pourra d’ailleurs explorer à dos de Pokémon légendaires puisque Koraidon et Miraidon pourront servir de montures.

Ils auront donc plusieurs formes. On pourra les chevaucher pour aller plus vite au sol mais ils pourront aussi nager, planer et grimper. On imagine donc qu’on obtiendra les légendaires assez tôt dans l’aventure puis leurs différentes formes au fil de la progression puisqu’il serait très étonnant de devoir attendre aussi longtemps avant de pouvoir parcourir l’eau par exemple.

Mais ils ne seront pas les seuls à vous accompagner sur le terrain puisque l’on voit aussi quelques plans où l’un des Pokémon est aux côtés du protagoniste. Une chose qui arrive assez peu dans le trailer ce qui pouvait nous faire douter mais le site officiel confirme bien la fonction.

On nous rappelle qu’il sera possible de parcourir le jeu en compagnie en compagnie de trois autres personnes, via une fonction appelée le Club Union. Il sera possible d’aller visiter quelqu’un pour capturer des Pokémon ce qui serait donc très pratique pour avoir les créatures exclusives de l’autre version.

Tout change ou presque ?

On continue de nous promettre du changement dans la structure du jeu. Cette fois-ci, on est donc un ou une jeune élève d’une académie située dans la ville de Mesaledo. Cela dépendra de votre version puisqu’il y aura l’Académie Orange dans Pokémon Écarlate et l’Académie Raisin dans Pokémon Violet (avec une Académie Sangria pour une éventuelle troisième version ?).

L’un de vos devoirs extra-scolaires sera la Chasse aux trésors qui sera donc l’exploration de Paldea. On nous promet trois trames dans le jeu qui seront indépendantes. Celle qui nous est présentée aujourd’hui est celle des arènes. Il y aura huit champions à battre, dans l’ordre de votre choix, avant de pouvoir passer l’examen de maîtrise pour rejoindre les autres Maîtres et Maîtresses.

Game Freak n’évoque pas les autres intrigues mais on suppose que les choses ne vont pas tant changer que ça et qu’on retrouvera une enquête sur un mystérieux Pokémon (et/ou de la nouvelle mécanique) et aussi la lutte contre la Team de cet épisode, ce qui reviendrait donc au même par rapport au reste de la série principale. La différence se faisant dans la possibilité d’avancer chacune des histoires à notre rythme.

Persona a inventé les écoles dans les jeux vidéo !

Puisque l’on parlait de l’Académie, passons aux différents personnages. Quelque soit votre version, le directeur sera donc Clavel qui changera de tenue tout de même selon Pokémon Écarlate ou Violet.

Votre professeur principal, spécialisé dans la biologie, sera Jacq qui a développé l’application Pokédex de votre Motismart. Les Prof Pokémon, Olim ou Turum selon votre version, seront aussi présents mais ne semblent pas donner de cours.

Vous aurez aussi des camarades de classes. On connaissait déjà la rivale Menzi, on découvre aujourd’hui les autres. Nous avons donc Pepper, un élève d’une classe supérieure mais qui n’est pas très doué en matière de combat Pokémon, il faudra donc régulièrement l’aider dans sa quête de trouver de nouvelles recettes pour les Pokémon.

Vous croiserez aussi Pania, une jeune fille timide qui est dans votre classe mais vient rarement en cours. On nous souligne l’importance de son sac à dos Evoli ce qui nous fait donc supposer qu’il s’agira de son Pokémon fétiche.

On termine avec le premier champion d’arène officiellement annoncé. Il s’agit de Grusha, un ancien snowboarder absolument calme au premier abord mais qui pourrait bien s’enflammer lors des combats. Il dirige l’Arène du Mont Nappé qui se spécialise dans les Pokémon de type Glace.

Une fournée de nouveaux Pokémon

On enchaîne en parlant du Pokémon préféré de Grusha qui est une créature inédite, Balbalèze.

Catégorie : Pokémon Baleinapied

Type : Glace

Glace Taille : 4,5 m

4,5 m Poids : 700,00 kg

700,00 kg Talent : Isograisse / Chasse-Neige

Description : L’impressionnante musculature de Balbalèze lui permet de soutenir son immense carrure. Elle octroie également à ses attaques physiques une puissance phénoménale. Protégé par son épaisse couche de graisse, il migre vers les régions enneigées. Balbalèze possède 5 cornes robustes. Celle qui se trouve sur sa mâchoire peut emmagasiner de l’énergie de type Glace, et ainsi baisser la température environnante pour geler tout ce qui se trouve autour de Balbalèze. ​​​

Cela n’a pas été clairement explicité, mais on se doute que Pepper sera accompagné d’un Pâtachiot. En effet, ce nouveau Pokémon est très utile pour la cuisine et il se trouve que Pepper est justement un cuisinier.

Catégorie : Pokémon Chiot

Type : Fée

Fée Taille : 0,3 m

0,3 m Poids : 10,9 kg

10,9 kg Talent : Tempo Perso

Tempo Perso Description : La peau lisse et moite de Pâtachiot est élastique. Elle est donc à la fois ferme et souple. Lorsqu’il est agité, il intimide ses adversaires en gonflant son corps afin de paraître plus imposant.​ Pâtachiot est capable de faire fermenter les aliments à proximité grâce à la levure que contient son souffle. Une levure qui est d’ailleurs très utilisée en cuisine et c’est la raison pour laquelle les êtres humains protègent ce Pokémon depuis longtemps.

Évidemment, Paldea aura aussi droit à des formes régionales et la première présentée est donc celle d’Axoloto. L’Axoloto de Paldea sera donc de type Poison / Sol, au lieu d’Eau / Sol.

Catégorie : Pokémon Poizzon

Type : Poison/Sol

Poison/Sol Taille : 0,4 m

0,4 m Poids : 11,00 kg

11,00 kg Talent : Point Poison / Absorbe-Eau

Description : Dans les temps anciens, les Axoloto de la région de Paldea vivaient sous l’eau. Ils semblent en avoir été chassés à la suite d’une lutte de territoire. Ils se sont alors installés dans les tourbières.​​ Afin de ne pas s’assécher, ils ont peu à peu appris à recouvrir leur corps d’un film toxique. Le mode de vie terrestre des Axoloto de Paldea a fait durcir leurs branchies. Ils se déplacent lentement à cause de leurs corps lourds, mais ils peuvent se protéger en projetant un puissant liquide toxique depuis leurs branchies.​​ Il n’est pas rare d’observer des Pokémon empoisonnés à proximité des lieux de vie de ces Axoloto.

On a aussi eu droit aux premiers Pokémon exclusifs de chaque version, en dehors des légendaires. Dans Pokémon Écarlate, on pourra donc trouver naturellement des Embrylex et des Dolman et dans Pokémon Violet, on retrouvera Draby et Bekaglaçon.

Téracristallisation

Terminons avec la nouvelle mécanique de Pokémon Écarlate et Violet, la Téracristallisation, qui vient donc remplacer la Méga-évolution, les Cristaux-Z et le Dynamax. Il s’agit d’un mode à activer en combat et qui peut cristalliser n’importe quel Pokémon. La mécanique ne peut se faire qu’une fois par match et elle a besoin d’être rechargée en trouvant des cristaux sur lors de vos exploration ou au centre Pokémon.

Concrètement, cela rend le Pokémon plus puissant mais cela peut aller plus loin que ça. En effet, la Téracristallisation a son propre type. Donc cela veut dire qu’il n’y a pas de double type et même que le Pokémon en question peut totalement changer de type pendant sa transformation.

Il est d’ailleurs possible de trouver plusieurs types de Téracristallisation différents chez une même espèce. Par exemple, Evoli peut avoir des formes Normal, Eau ou Feu. Notez que la mécanique renforce les capacités du type Téracristal mais aussi celles des types de la forme de base du Pokémon.

Le bonus d’achat dans les premiers mois du jeu sera d’ailleurs un Pikachu de type Téracristal Vol (qui aura donc aussi l’attaque Vol). Il faudra le récupérer via le Cadeau Mystère avant le 28 février 2023.

Les raids Téracristal

Pour trouver des types plus rares, il faudra passer par des raids Téracristal qui ressemblent beaucoup aux raids Dynamax. Quatre joueurs ou joueuses devront s’allier pour vaincre et capturer un Pokémon Téracristal dans un temps imparti. Mais on note quand même quelques différences telles que ne pas avoir besoin d’attendre le tour des autres.

L’autre changement, c’est un système d’encouragements. Votre dresseur pourra donc choisir de ne pas attaquer lors de son tour mais plutôt d’augmenter l’attaque, la défense ou de soigner les Pokémon de votre camp. Vous serez cependant limités à trois encouragements par raids.

En ce qui concerne l’apparition des raids eux-mêmes, pas de révolution par rapport à Pokémon Epée et Bouclier puisqu’ils apparaitront aléatoirement de la même façon sur la carte et il faudra donc les trouver puis lancer la recherche de joueurs ou inviter vos amis tout en préparant votre Pokémon en attendant de lancer le raid.

On vous laisse avec le replay intégral du Pokémon Presents qui en montre, et surtout en explique, plus que le trailer. Le segment Pokémon Écarlate et Violet démarre à 9 minutes et 2 secondes.

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sortiront le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Vous pouvez déjà les précommander, au meilleur prix si vous consultez nos bons plans pour ce jeu.