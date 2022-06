Pokémon Écarlate et Pokémon Violet : Où précommander les jeux ?

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ont dévoilé un nouveau trailer il y a peu, mettant en avant les nouvelles créatures que l’on va pouvoir capturer et les nouveaux visages que l’on va croiser dans une aventure inédite. Etant donné que la date de sortie à été dévoilée dans la foulée, le temps des précommandes pour ces deux nouveaux opus est désormais venu. Voici où vous pouvez précommander Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

Où précommander Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ?

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet arriveront donc le 18 novembre 2022 sur Nintendo Switch. Comme d’habitude, la série principale proposera deux versions afin que les joueurs puissent s’échanger les Pokémon exclusifs avec un choix se basant presque exclusivement sur votre attachement au Pokémon Légendaire présent sur la jaquette. Notez qu’un pack comprenant les deux jeux ensemble sera aussi disponible.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre article complet sur les dernières actualités de ces jeux. Des enseignes comme Fnac proposent déjà la précommande des jeux pour un prix conseillé de 59,99 € l’unité. Cet article sera régulièrement mis à jour lorsque de nouvelles offres seront disponibles.

Où précommander Pokémon Écarlate ?

Voici où vous pouvez dès à présent précommander Pokémon Écarlate :

Où précommander Pokémon Violet ?

Voici où vous pouvez dès à présent précommander Pokémon Violet :