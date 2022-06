Pokémon Écarlate et Violet dévoile ses légendaires et sa date de sortie

Pokémon Écarlate et Violet nous avaient donné rendez-vous aujourd’hui à 15h, heure française, pour une nouvelle bande-annonce et Game Freak a tenu parole après l’annonce du départ du légendaire Junichi Masuda ce matin (mais rassurez-vous, il ne part pas très loin puisqu’il rejoint la Pokémon Company).

Pokémon Écarlate et Violet présentent leurs nouveautés

La première impression apportée par le trailer d’annonce semble se confirmer. On semble avoir affaire à un jeu qui tente de reprendre le travail de Légendes Pokémon Arceus mais en l’approchant du style de la série principale. Le site officiel parle d’un jeu en monde ouvert que l’on pourra explorer dans l’ordre que l’on veut sans lien avec notre avancée dans l’intrigue.

Visuellement, cela rappelle forcément ce qu’on a vu en début d’année avec Arceus (donc pas vraiment la meilleure des nouvelles vu le retard technologique) mais il faut souligner l’abandon de la structure en zone et le retour des adversaires humains en plus grand nombre, la vidéo prenant bien le soin de nous montrer un dresseur qui provoque le personnage en duel après avoir croisé son regard.

Aucun indice sur la façon de capturer les créatures même si elles continuent de se promener librement sur la carte. Nous n’avons d’ailleurs pas de présentation de nouvelles mécaniques mais on s’attarde tout de même sur le multijoueur puisqu’il sera possible d’inviter trois autres personnes pour explorer cette nouvelle région en leur compagnie (ou que chacun parte de son côté tout en restant dans la même session).

Les premiers membres du cast

On savait que l’intension était d’un peu plus différencier les deux versions qu’auparavant et cela passera notamment par des Professeurs Pokémon différents. En choisissant Pokémon Écarlate, votre mentor sera donc Olim tandis que les joueurs et les joueurs de la version Violet pourront compter sur Turum. Le site officiel tease que l’objet de leur recherche pourrait également diverger.

En revanche, votre amie et rivale restera fixe puisqu’il s’agira de la jeune Menzi. Enfin quand on dit fixe, un peu comme votre personnage, la couleur de sa tenue changera selon la version. Pour l’instant, on sait seulement qu’elle nous servira de guide dans cette nouvelle région et que son équipe contiendra les trois nouveaux Pokémon non-légendaires présentés en peu plus loin dans cet article.

Les Pokémon légendaires de Pokémon

La vidéo durait trois minutes dont une, la dernière, servait à faire monter la pression avant de nous dévoiler le duo de Pokémon légendaires qui occuperont les jaquettes des deux versions. Nous vous présentons donc la mascotte de la version Écarlate, Koraidon (à gauche) et son homologue de la version Violet, Miraidon (à droite) :

Le site officiel ne nous dit absolument rien de plus sur eux mais des fuites sorties plus tôt affirmaient que l’un serait de type Dragon / Combat tandis que l’autre serait Dragon / Électrique. Et il faut bien avouer que cela semble crédible en les voyant.

Les autres nouveaux venus de la neuvième génération

Cette nouvelle bande-annonce est aussi l’occasion de voir d’autres Pokémon qui accompagneront le trio de starters de Pokémon Écarlate et Violet, formé par Poussacha, Chochodile et Coiffeton (que l’on découvre d’ailleurs en 3D et en mouvements). Les trois créatures suivantes seront toutes dans l’équipe de Menzi.

La souris électrique qui sert de cousin éloigné de Pikachu pour cette génération s’appelle Pohm.

Catégorie : Souris électrique

Type : Électrik

Taille : 0,3 m

Poids : 2,5 kg

Talent : Statik / Médic Nature

Sa description sur le site officiel : En plus des poches électriques sur ses joues, Pohm est doté de coussinets, sur ses pattes avant, qui servent à projeter de l’électricité. Il produit de l’électricité en se frottant les joues, puis électrocute ses adversaires en les touchant avec ses coussinets. Sa fourrure le protège efficacement du froid et lui sert aussi à emmagasiner l’électricité. Lorsqu’il est nerveux, ce Pokémon prudent frotte ses joues et se prépare à envoyer une décharge électrique.

Celui qui s’attire déjà les faveurs d’Internet est Gourmelet (même si on lui préfère son nom anglais de Lechonk).

Catégorie : Pokémon Pourceau

Type : Normal

Taille : 0,5 m

Poids : 10,2 kg

Talents : Aroma-Voile / Gloutonnerie

Sa description sur le site officiel : Gourmelet utilise son sens de l’odorat développé pour chercher de la nourriture. Il mange exclusivement les herbes sauvages les plus parfumées et les Baies les plus succulentes. En raison de ses habitudes alimentaires, son corps dégage une odeur d’herbes que les Pokémon Insecte exècrent. Lorsqu’il est surpris par une attaque adverse, Gourmelet fonce vers l’avant en catastrophe. À première vue, son corps semble fait de graisses, mais en réalité, il est principalement composé de muscles développés au fil de sa recherche constante de nourriture.

Et on finit avec un Pokémon en forme d’olive parce que pourquoi pas après la tarte aux pommes. Il s’agit d’Olivini.

Catégorie : Pokémon Olive

Type : Plante / Normal

Taille : 0,3 m

Poids : 6,5 kg

Talent : Matinal

Sa description sur le site officiel : L’huile sécrétée sur le dessus de sa tête a un fort goût amer et n’est pas comestible. Lorsqu’il est surpris ou attaqué, Olivini projette cette huile qui a pour effet de ralentir ses adversaires. Il profite alors de cette occasion pour s’enfuir. Grâce à la photosynthèse, Olivini convertit les nutriments en huile qu’il emmagasine dans le fruit qui surmonte sa tête. Ainsi, il peut tenir une semaine sans boire ni manger. Il se plaît surtout dans les endroits secs et chauds et semble passer ses journées à prendre des bains de soleil.

Quand sortiront Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ?

Les deux versions du jeu bénéficieront à nouveau d’une sortie mondiale simultanée qui aura lieu le 18 novembre, ce qui correspond bien à la fenêtre de la fin d’année promise lors de l’annonce des jeux. Sachez que les précommandes sont d’ailleurs d’ors et déjà ouvertes avec évidemment aussi un double pack contenant les deux cartouches.

Notez que la diffusion de ce trailer maintenant n’est absolument pas un signe que Nintendo ne prévoit pas de Direct en cette période de Summer Game Fest puisque la Pokémon Company fait toujours bande à part dans sa communication avec des évènements à côté. Vous pouvez donc continuer de garder espoir pour avoir des nouvelles de la suite de Breath of the Wild dans les prochaines semaines par exemple.

On se quitte avec le reste des nouvelles images de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet dont beaucoup qui servent à voir les starters en action :

Pokémon Écarlate et Violet donc sortiront sur Nintendo Switch le 18 novembre 2022.