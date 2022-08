Pokémon Ecarlate et Violet : Un nouveau Pokémon Presents aura lieu ce mercredi

Pas de vacances du côté de la Switch visiblement. On ne pensait pas revoir Pokémon Ecarlate et Violet avant la rentrée, mais The Pokémon Company a encore beaucoup de choses à nous montrer concernant ce prochain épisode. C’est pourquoi un nouveau Pokémon Presents va avoir lieu dès cette semaine, avec des informations inédites sur les deux jeux, mais pas seulement.

‼️ Attention, Trainers! ‼️

Tune in to our YouTube channel on Wednesday, August 3rd at 6AM PT for a #PokemonPresents video presentation with updates on Pokémon apps and video games, including #PokémonScarletViolet!

🔔 https://t.co/4Y2yC8uitL pic.twitter.com/oUTbNln64c

— Pokémon (@Pokemon) August 1, 2022