Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante | Guide Complet

Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sont officiellement disponibles ce 19 novembre, exclusivement sur Nintendo Switch. Avant de passer à la prochaine étape dans la franchise avec Légendes Pokémon Arceus, on nous propose un remake des version Perles et Diamant sorties à l’époque sur Nintendo DS. Pour tout savoir du jeu, voici un guide complet avec diverses astuces mais aussi des questions/réponses dans notre FAQ.

Guide Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante

Vous pourrez retrouver ici tous les articles liés aux diverses astuces sur Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Cette section sera mise à jour régulièrement après la sortie des jeux afin d’y retrouver la totalité de nos guides publiés sur les deux titres.

FAQ (Foire aux questions)

Vous trouverez ici la liste des questions les plus fréquemment posées sur Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante.

Qu’est-ce que Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ?

Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sont des remakez de Pokémon Diamant et Perle sortis en 2006 sur Nintendo DS. Le titre est disponible sur Nintendo Switch depuis le 19 novembre 2021.Développé initialement par Game Freak, le travail de refonte a été confié au studio ILCA. Comme d’habitude, le jeu de rôle se décline en deux versions.

Quelles sont des différences entre les versions Diamant Étincelant et Perle Scintillante ?

Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sont exactement les mêmes jeux. Vous retrouverez un scénario et un contenu annexe identique. La seule exception étant les Pokémon exclusifs dont le Pokémon Légendaire unique à chaque version. Ici il s’agit de Dialga pour Pokémon Diamant Étincelant et Palkia pour Perle Scintillante.

Quels sont les trois Pokémon de départ dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ?

Comme dans les jeux originaux, votre aventure débutera par un choix crucial, celui de devoir sélectionner l’un des trois Pokémon qui nous est présenté. Les trois Pokémon que l’on peut sélectionner au départ sont :

Tortipouss, de type Plante

Tiplouf, de type Eau

Ouisticram, de type Feu

Quels sont les Pokémon exclusifs aux versions Diamant Étincelant et Perle Scintillante ?

Vous pouvez retrouver la liste complète des Pokémon exclusifs pour chaque version dans ce guide.

Est-il nécessaire d’avoir un abonnement Nintendo Switch Online pour Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ?

Pour jouer à l’aventure de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, il n’est pas nécessaire d’être abonné au Nintendo Switch Online. Cependant, les fonctionnalités en ligne demandent un abonnement, comme les échanges ou les combats entre dresseurs.

Peut-on personnaliser son dresseur ou sa dresseuse ?

Oui, une boutique dans le jeu propose plusieurs ensembles qui vous permettront d’arborer de nombreux vêtements différents.

Y’aura-t-il les Mega-Évolution et Dynamax/Gigamax dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ?

Non, les titres restent fidèles aux jeux de base en n’ajoutant nullement ces fonctionnalités dans les remake.

Est-ce vos Pokémon peuvent vous suivre en jeu ?

Oui, tous les Pokémon que vous attrapez peuvent sortir de leur pokéball pour vous accompagner en exploration. Il vous suffit de sélectionner l’option « sortir de la pokéball » sur un Pokémon dans l’onglet équipe. Notez qu’il ne pourra pas vous accompagner dans certains lieux.

Où acheter Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ?

