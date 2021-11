Cresselia est l’un des Pokémon Légendaires disponibles dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Afin que vous puissiez l’obtenir facilement, voici un guide qui vous explique la marche à suivre.

Comment capturer Cresselia dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ?

Premièrement, sachez qu’il vous faudra d’abord terminer la ligue Pokémon afin de débloquer le Pokédex national. Celui-ci s’obtient en ayant vu (pas de capture obligatoire donc) tous les Pokémon du Pokedex de Sinnoh.

Une fois que cela est fait retournez à Joliberges et dirigez vers la maison au sud de l’arène et à gauche de l’embarcadère. A l’intérieur, vous verrez un enfant dans son lit en train de faire un cauchemar. Parlez-lui, ainsi qu’à sa mère, puis ressortez de la maison.

Parlez ensuite au marin à droite de la maison pour qu’il vous emmène sur l’île Pleine Lune. Une fois sur place, suivez simplement le chemin pour rencontrer une première fois Cresselia. Le Pokémon s’enfuira mais laissera une Plume Lune. Retournez voir le marin pour qu’il vous ramène. Soignez le petit avec la plume lune afin qu’il puisse se réveiller.

Il ne vous reste plus qu’à sortir de la maison et utiliser l’application Carte à repères de votre Pokémontre pour suivre Cresselia à la trace. La capture ne sera pas forcément évidente mais vous pourrez y arriver avec de la persévérance.

Et voilà comment capturer ce Pokémon à la fois légendaire et lunaire. Pour plus de solutions sur Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.