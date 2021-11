Les fans le savent, les jeux Pokémon proposent depuis toujours de découvrir des fossiles de Pokémon que l’on peut ensuite ressusciter pour les incorporer dans notre équipe, avec Amonita ou encore Kabuto. Contrairement aux autre opus, il n’y aura pas besoin de choisir dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante mais seulement de beaucoup creuser. Voici un guide qui vous dit comment trouver les fossiles et comment ensuite les ramener à la vie.

Comment trouver les fossiles dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ?

Pour trouver les fossiles, il vous suffit descendre dans les souterrains à l’aide de votre Explorakit et de creuser dans les murs bombés (les points brillants sur votre carte). Bien sûr, il s’agit ensuite d’avoir de la chance mais vous pouvez optimiser votre temps pour les trouver plus rapidement.

En effet, lorsque vous êtes sur l’écran avec les marteaux pour creuser, commencez par creuser les extrémités avec le marteau rouge en laissant 2 ou 3 cases d’écart entre chaque trou que vous faites, et enfin faites un trou en plein milieu. Car les fossiles sont assez gros et ne font pas moins de 4 cases en hauteur ou en largeur (tout dépend du sens où ils sont).

Où transformer ses fossiles en Pokémon ?

Mais alors, comment avoir Amonita, Kabuto, Dinoclier et les autres une fois le fossile ramassé ? Il vous suffit d’aller à Charbourg dans le musée minier. Parlez au scientifique à l’accueil et confiez lui un fossile. Sortez et rentrez à nouveau dans le musée pour qu’il vous donne votre Pokémon. Ils vous seront tous donnés au niveau un.

Quels sont Pokémon fossiles dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ?

Vous vous demandez également quels fossiles peut-on trouver dans le jeu pour espérer tous les avoir. Tout d’abord sachez qu’un d’entre eux est exclusif à votre version :

Dinoclier pour Pokémon Perle Scintillante

Kranidos pour Pokémon Diamant Étincelant

Voici la liste complète des Pokémon fossiles que vous pourrez trouver dans les deux versions :

Kabuto avec le fossile dôme

Amonita avec le fossile nautile

Lilia avec le fossile racine

Anorith avec le fossile griffe

Ptéra avec l’ambre dorée

Et voilà pour le guide sur les fossiles. Vous savez désormais comment et où avoir Amonita, Kabuto et les autres. On vous souhaite bonne chance car certains ne seront pas « fossiles » à trouver. Pour plus d’astuces et d’aides sur la capture dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.