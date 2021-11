Dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, certaines capacités CS sont moins évidentes à obtenir que d’autres. Après vous avoir expliqué comment obtenir Anti-Brume ou encore la technique Vol, on vous partage une rapide astuce qui vous détaille comment faire pour avoir la CS Force.

Où trouver la CS Force ?

Pour rappel, la CS Force permet de pousser certaines pierres bloquant les passages, notamment dans les grottes. Pour la récupérer, il vous suffit de vous rendre à la Tour Perdue sur la route 209 (au sud de Bonville). Grimpez les étages et parlez à l’une des deux vielles dames pour qu’elle vous donne la capacité.

Il n’y a pas besoin de faire apprendre la capacité à l’un de vos Pokémon. Appuyer sur A devant un rocher, la pokémontre s’occupera du reste. Pour plus de guides et astuces sur Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.