Dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, on peut vite être à court d’argent ou plutôt de Pokédollars. Acheter des dizaines de Pokéball, des Repousses Max ou des boissons pour les statistiques de vos Pokémon, peut vite devenir très coûteux. Voici donc un guide qui va vous permettre de gagner facilement beaucoup d’argent.

Pour effectuer cette petite astuce il vous faudra notamment deux choses ? D’abord, le Cherch’Combat qui vous récupérez au cours de l’aventure, puis la Pièce Rune. Cet objet peut-être donné à un Pokémon. Si celui-ci participe au combat, il doublera vos gains d’argent. Il est donc indispensable pour rentabiliser au mieux votre temps.

Pour l’obtenir, il faudra la ramasser sur une pokéball. Rendez-vous dans Unionpolis et entrez dans le Square Paisible. La Pièce Rune se trouve à l’intérieur d’une structure du parc au nord.

Equipez l’objet sur le premier Pokémon de votre équipe et dirigez-vous vers la route 212. Sur le chemin, vous verrez un couple âgée. Il s’agit de dresseurs particulièrement fortuné qui vous donneront un bon paquet d’argent. Il ne sont en plus pas limité par le Cherch’Combat. Il faudra cependant le recharger en faisant une centaine de pas (utilisez l’application de la Pokémontre pour les compter afin de bien doser vos allers-retours) avant de le réutiliser.

Au départ, il ne donneront pas énormément, mais au fil des tentatives, leurs Pokémon deviendront plus forts. Le montant des récompenses suivra également cette tendance. Par exemple, vous pouvez ainsi vous faire 16 000 Pokédollars en un combat rien qu’avec le vieux monsieur.

Vous voilà désormais à l’abri du besoin pour toute la durée de votre périple dans Sinnoh.

Pour plus de guides et astuces sur Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, n’hésitez pas à consulter notre guide complet. On vous donne l’astuce pour obtenir Salamèche, Carapuce et Bulbizarre. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord.