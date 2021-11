Spiritomb est un Pokémon assez mystérieux dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Vous allez sans doute vu pour la première lors du combat contre Cynthia à la ligue Pokémon. Pour ce qui est de la capturer, la méthode est un peu plus compliquée que tous les autres Pokémon. Il va falloir être patient, et avoir un peu de chance. Voici un guide qui vous dit comment trouver Spiritomb.

Où trouver Spiritomb dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ?

Pour débloquer cette quête cachée, il vous faudra d’abord « la clé de Voûte » afin d’activer la tour où se trouve Spiritomb.

Où trouver la clé de Voûte ?

Il y a deux méthodes pour obtenir la clé de Voûte. L’une est plus simple que l’autre mais il est bon de le savoir si jamais vous voulez recommencer la quête afin d’obtenir un autre Spiritomb :

Utiliser l’explorakit et creuser les murs dans les souterrains. Avec de la chance, vous trouverez des clés de Voûte avec quelques coups de marteau.

dans les souterrains. Avec de la chance, vous trouverez des clés de Voûte avec quelques coups de marteau. La récupérer sur un PNJ. Dirigez-vous sur la route 208 juste à la sortie d’Unionpolis. Parlez à l’homme tout en bas (un peu caché) pour qu’il vous donne la fameuse clé.

Comment activer la tour sacrée ?

Une fois la clé de Voûte en votre possession, dirigez-vous vers la Tour Sacrée. Il s’agit d’une sorte d’amas de pierres sur la route 209.

C’est à ce moment que cela devient compliqué. En effet, pour faire sortir Spiritomb de son trou il va falloir parler avec 32 personnes différentes (on insiste bien sur « différentes ») dans les souterrains. De nombreux PNJ sont présents dans les couloirs des souterrains, chacun avec un prénom différent. Sachez que certains sont plus rares que d’autres, en particulier si vous n’avez pas vaincu la ligue et obtenu le Pokédex National. On vous conseille donc de prendre des notes pour chaque prénom.

Si vous êtes perdu, il y a un moyen de savoir où vous en êtes. Lorsque vous cliquez sur la tour Sacrée, les messages seront différents selon le nombre de personnes avec lesquels vous avez discuté. Entre 22 et 28 personnes, vous aurez le message « On dirait qu’elle tremble légèrement ». Entre 29 et 31, vous aurez « Vous sentez une présence… Elle semble sur le point d’émerger. Et enfin le « Yulaaaah » qui déclenchera le combat contre Spiritomb.

A vous ce Pokémon fantomatique particulièrement bizarre. Pour plus d’astuces et d’aides sur la capture dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.