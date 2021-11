Dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, certaines CS moins évidentes à obtenir que d’autres. C’est le cas pour la CS Vol qu’il est possible de manquer si on ne fait pas attention. Vous cherchez comment voler ? Comment apprendre à un Pokémon la capacité vol ? Voici donc un rapide guide qui vous indique comme avoir la CS Vol.

Où trouver la CS Vol ?

La CS Vol est sans doute la capacité spéciale la plus indispensable pour un jeu Pokémon puisqu’elle vous permet de faire des voyages rapides dans des villes déjà visitées. Et pour cause, l’histoire vous fera gambader à travers Sinnoh avec des allers-retours à faire à mainte reprises. Pour la récupérer, il suffit de la ramasser dans l’entrepôt Galaxie à Voilaroc après avoir obtenu votre troisième badge de dresseur.

Pour plus de guides et astuces sur Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, n’hésitez pas à consulter notre guide complet. On vous explique notamment comment avoir la capacité CS Anti-Brume.