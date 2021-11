A chaque jeu Pokémon, nous avons tous envie de retrouver les premiers « starters », à savoir Salamèche, Carapuce et Bulbizarre. Mais est-ce qu’ils sont présents dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ? Eh bien oui, ils sont bien disponibles dans cet épisode, et l’on vous explique comment faire pour les avoir et où les trouver.

Où trouver Salamèche, Carapuce et Bulbizarre dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ?

Pour pouvoir capturer Salamèche, Carapuce et Bulbizarre, il va d’abord vous falloir l’explorakit que vous donne l’Homme des Souterrains situé à Vestigion. Il vous faudra également avoir terminé la ligue et débloqué le Pokedex National en ayant vu tous les Pokémon du Pokédex de Sinnoh.

Une fois que ces deux conditions sont remplies, si vous souhaitez connaître leur emplacement, descendez dans les souterrains. Voici les différents biomes où vous pourrez croiser les trois Pokémon de départ de la première génération :

Salamèche : Dans les biomes feu (rouge) ou encore feu/sable (rouge/beige).

: Dans les biomes feu (rouge) ou encore feu/sable (rouge/beige). Carapuce : Dans les biomes eau (bleu clair) ou encore eau/plante (bleu clair/vert).

: Dans les biomes eau (bleu clair) ou encore eau/plante (bleu clair/vert). Bulbizarre : Dans les biomes plante (vert) ou encore plante/eau.

La technique pour les apercevoir directement est de sortir d’un biome et d’y rentrer à nouveau jusqu’à ce que vous apercevez les Pokémon en question. Ils finiront par apparaître, avec seulement un peu de patience !

Pour plus d’astuces et d’aides sur la capture dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, n’hésitez pas à consulter notre guide complet. On vous explique comment capturer d’autres Pokémon, notamment où trouver Baudrive. Vous pouvez aussi rejoindre notre communauté Pokémon sur notre serveur Discord.